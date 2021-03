https://mundo.sputniknews.com/20210301/el-fc-barcelona-expresa-respeto-por-la-justicia-y-la-presuncion-de-inocencia-de-bartomeu-1109368749.html

El FC Barcelona expresa respeto por la justicia y la presunción de inocencia de Bartomeu

El FC Barcelona expresa respeto por la justicia y la presunción de inocencia de Bartomeu

BARCELONA (Sputnik) — El club de fútbol FC Barcelona expresó su respeto por las investigaciones judiciales sobre el escándalo 'Barçagate' y por la presunción... 01.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-01T16:25+0000

2021-03-01T16:25+0000

2021-03-01T16:25+0000

españa

josep maria bartomeu

fc barcelona

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107501/01/1075010194_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c6be84d4f087b761f74d735660874ea0.jpg

"El FC Barcelona expresa su máximo respeto por el procedimiento judicial en curso, y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas en el marco de estas actuaciones", informó en un comunicado la entidad deportiva.Agentes de los Mossos d'Esquadra —la Policía de Cataluña— detuvieron al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y otros miembros de la junta directiva del club en el marco del caso 'Barçagate'.El entramado destapado en febrero de 2020 implica a la antigua junta directiva del Barça en la presunta contratación de una empresa externa para mejorar su imagen pública y difamar a jugadores e individuos contrarios a su gestión con perfiles falsos en redes sociales.La unidad de los Mossos d'Esquadra especializada en delitos económicos entró en las oficinas del club situadas en el estadio del Camp Nou de Barcelona con el objetivo de recabar pruebas sobre estos hechos.El cuerpo efectuó los registros por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en respuesta a una denuncia presentada por un grupo de socios del FC Barcelona.No obstante, las detenciones no fueron por indicación del juez sino que se hicieron por iniciativa policial, según informó el Tribunal Superior de Justicia catalán.La entidad precisó en su comunicado que los agentes implicados en el registro solicitaron "información y documentación" relacionada "estrictamente" con la investigación sobre Bartomeu y los otros detenidos.Además del expresidente fueron arrestados su mano derecha, Jaume Masferrer, el CEO del club, Òscar Grau y el jefe de servicios jurídicos, Romà Gómez Ponti.Por el momento y tras varias horas de registros sigue en curso la operación policial desarrollada por el cuerpo de Mossos, que no facilitó nueva información al respecto.Algunas personalidades vinculadas al Barça se pronunciaron sobre los hechos, que suceden a pocos días de las elecciones a la presidencia del club previstas para el domingo, 7 de marzo.Otro de los candidatos, Toni Freixa, afirmó que "hay mucha gente que quiere dañar al Barça" y emplazó a "no permitir" el perjuicio a la institución.El FC Barcelona se encuentra a cargo de una Comisión Gestora desde el 27 de octubre, cuando Bartomeu y su junta dimitieron en bloque a raíz de una petición de moción de censura impulsada por socios de la entidad.

/20210131/el-bara-demandara-al-diario-que-filtro-los-detalles-de-su-contrato-con-messi-1094284838.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

josep maria bartomeu, fc barcelona, deportes