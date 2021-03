https://mundo.sputniknews.com/20210301/el-director-de-la-llorona-espera-que-llegada-al-globo-de-oro-impulse-al-cine-de-guatemala-1109349577.html

El director de 'La Llorona' espera que llegada al Globo de Oro impulse al cine de Guatemala

El director de 'La Llorona' espera que llegada al Globo de Oro impulse al cine de Guatemala

SAN SALVADOR (Sputnik) — El realizador guatemalteco Jayro Bustamante expresó su confianza en que la nominación de su película 'La Llorona' al premio Globo de... 01.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-01T05:57+0000

2021-03-01T05:57+0000

2021-03-01T05:57+0000

estilo de vida

globo de oro

centroamérica

cine

guatemala

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1109349511_0:188:2721:1719_1920x0_80_0_0_b69579e1e3dde638fb764aaa62d5e2ab.jpg

“Esperamos que las instituciones puedan despertar y acelerar”, aseguró Bustamante en rueda de prensa vía Zoom, a propósito de la nominación de su cinta a Mejor Película de Habla No Inglesa, que finalmente ganó Minari, del director Lee Isaac Chung.El cineasta guatemalteco estimó que tan solo por ser considerada para este galardón La Llorona hizo historia a nivel nacional y regional, aunque valoró también el diálogo que la película ha propiciado en su país, desangrado por casi cuatro décadas de guerra civil.Para el cineasta, uno de los mayores retos para la película lo planteó la censura, no tanto la institucional, como la de una sociedad que no quiere ver, oír ni sentir lo que otros guatemaltecos sufren.La cinta narra cómo el fantasma de Alma, una mujer indígena asesinada tras ver morir a sus hijos a manos de militares, acosa a un general juzgado 30 años después por crímenes de lesa humanidad, y que resulta absuelto.El tercer largometraje de Bustamante ya ganó el premio Satellite de la International Press Academy (IPA), está nominada a los Goya del cine español y está entre las precandidatas a los premios Oscar, un hito para la cinematografía regional.En diálogo previo con Sputnik, el realizador definió a La Llorona como una "película catarsis" para el público de Guatemala, y se propuso contar una leyenda mesoamericana sin el aura machista y misógina con que son enfocados muchos espectros femeninos.Con películas caracterizadas por sus temas duros, como el tráfico de niños, la homofobia y la impunidad, Bustamante espera el surgimiento de las voces mayas con una narrativa propia, aunque está orgulloso de su mirada mestiza.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

globo de oro, centroamérica, cine, guatemala, arte y cultura