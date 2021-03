https://mundo.sputniknews.com/20210301/corte-electoral-de-el-salvador-debio-prever-contingencias-en-comicios-1109393248.html

Corte electoral de El Salvador debió prever contingencias en comicios

Corte electoral de El Salvador debió prever contingencias en comicios

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador debió prever las posibles contingencias en los recientes comicios legislativos y... 01.03.2021

La también activista y defensora de los derechos humanos reaccionó así a los retrasos en la instalación de algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV), demora que el oficialismo achacó a una componenda a favor de los partidos de oposición.El incidente alimentó la retórica de fraude esgrimida por el presidente de la República, Nayib Bukele, y amplificada por sus simpatizantes y funcionarios públicos, pese a la ausencia de pruebas para demostrar las irregularidades."Este desfase en particular no es más que un reflejo del ejercicio de gobernabilidad que ha faltado entre los diferentes institutos políticos", estimó la analista.Acevedo señaló que los comicios del pasado domingo 28 de febrero no fueron un evento tradicional, pues fueron organizados y realizados en un contexto de pandemia, en medio de un clima polarizado, de elevada confrontación y desigualdad.Para la experta resultó interesante la integración del oficialista partido Nuevas Ideas a un ejercicio legislativo y municipal, que podría cambiar el sistema de partidos imperante en el país desde los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992).Señaló que El Salvador tuvo un pluripartidismo polarizado, protagonizado hasta 2019 por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ambos castigados por el electorado en las urnas."Ahora tendríamos un partido predominante o hegemónico, a las riendas de un régimen híbrido que predique la democracia con comportamientos autoritarios, con oposición en peligro de volverse irrelevante", comentó la también escritora y poeta.De acuerdo con Acevedo, costará varios años lograr los cambios culturales mediante la educación para conseguir una democracia plena en El Salvador, sin autoritarismos ni esa violencia social, estructural e intrafamiliar que se explaya en el ruedo político.Los resultados preliminares indican que Nuevas Ideas arrasó en las elecciones del domingo para elegir a los 84 diputados a la Asamblea Legislativa, los 20 al Parlamento Centroamericano y los 262 concejos municipales.Según la tendencia del contador del TSE, la formación creada por Bukele se quedaría con la mayoría absoluta de la Asamblea para la legislatura 2021-2024, lo cual le permitiría el Ejecutivo gobernar sin necesidad de pactar con la oposición.

