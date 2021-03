https://mundo.sputniknews.com/20210301/china-destaca-el-caracter-especial-de-sus-relaciones-con-rusia-en-materia-militar-1109351292.html

China destaca el carácter especial de sus relaciones con Rusia en materia militar

PEKÍN (Sputnik) — Las relaciones chino-rusas en la esfera militar tienen un carácter especial y difieren mucho de las que tienen otros países, señaló la... 01.03.2021, Sputnik Mundo

internacional

cooperación militar

china

rusia

"Rusia y China desarrollan la cooperación estratégica multilateral, que es un dechado de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la justicia, la imparcialidad y el beneficio mutuo. Las partes [rusa y china] se atienen a los principios de no alineación y no confrontación, su cooperación no está apuntada contra terceros países. Son unas relaciones que difieren radicalmente de las que tienen los aliados militares de ciertos países", dice el documento.El alto nivel de los vínculos en la esfera militar es el principal indicador del carácter especial de las relaciones bilaterales, además actúa bajo el importante fundamento de la cooperación estratégica entre ambos países, se constata.El Ministerio de Defensa de China además anunció que está preparado para seguir profundizando las relaciones chino-rusas en la nueva época y actuar como una energía positiva en defensa de los intereses comunes y de la paz y la estabilidad internacional.

