Vídeo: el Etna arroja una lluvia de lapilli sobre los pueblos cercanos

28.02.2021

El Etna volvió a despertarse por séptima ocasión en menos de dos semanas, tras casi cuatro días de aparente calma. La nueva erupción se produce del cráter sureste, que poco después de las 7:30 horas del 28 de febrero ha intensificado su actividad estromboliana, según los informes del Osservatorio Etneo de Catania INGV. En particular, la actividad se concentró en dos bocas, con fuentes de lava de hasta 300 metros que han provocado su desbordamiento dirigido hacia el Valle del Bove.La erupción duró unas 2 horas. A diferencia de las erupciones anteriores, que tuvieron lugar al atardecer o por la noche, esta vez, el Etna no dio ningún espectáculo, ya que la luz del día no permitió admirar el espectáculo de fuego de los paroxismos y el flujo, pero los rugidos fueron claramente sentidos por la población local.La columna de humo y cenizaLa actividad estromboliana produjo una gigantesca columna de humo empujada hacia el este por el viento. La nube negra de ceniza y lapilli — trozos de lava de hasta seis centímetros— oscureció el cielo dando lugar a una lluvia de tierra y piedras que cubrió los centros del Etna en el lado oriental del volcán. La lluvia de lapilli alcanzó a los pueblos de la costa jónica-etnea.El Etna, el volcán más activo de Europa, reanudó su actividad a finales de diciembre de 2020, que se hizo más intensa a partir del 16 de febrero de 2021, con una frecuente actividad estromboliana con alto temblor volcánico. Las fuentes de lava provocadas por los últimos paroxismos han superado los 1.000 metros.

