https://mundo.sputniknews.com/20210228/los-alimentos-peligrosos-a-los-que-es-mejor-renunciar-para-evitar-una-grave-intoxicacion-1109343632.html

Los alimentos peligrosos a los que es mejor renunciar para evitar una grave intoxicación

Los alimentos peligrosos a los que es mejor renunciar para evitar una grave intoxicación

El médico y presentador de televisión Alexandr Miasnikov ha nombrado los alimentos que pueden provocar botulismo alimentario, una intoxicación causada por la... 28.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-28T18:34+0000

2021-02-28T18:34+0000

2021-02-28T18:34+0000

estilo de vida

comida saludable

alimentación

intoxicación

alimentos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107513/16/1075131651_0:191:1921:1271_1920x0_80_0_0_8293316c183733d6f52b0ea98f22bc35.jpg

Una persona puede enfermar de botulismo alimentario después de ingerir alimentos contaminados que no se han cocinado bien o calentado adecuadamente.Según Miasnikov, los alimentos más peligrosos son las conservas, diversos embutidos y carnes ahumadas. Aunque en el caso de los enlatados, las toxinas botulínicas pueden ser eliminadas al hervir la lata, ya que estas sustancias producidas por las bacterias no toleran las altas temperaturas, pero en el caso de otros alimentos, se corre mayor riesgo.Añadió que no hay que olvidarse de los peligros que existen en el consumo de este tipo de alimentos, ya que ni por el olor ni por la apariencia se puede determinar la presencia de toxinas botulínicas. Miasnikov concluyó que solo una dieta adecuada puede ayudar a reducir el riesgo de infección por botulismo.

/20210205/cuando-la-comida-sana-puede-hacerte-dano-1094339279.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

comida saludable, alimentación, intoxicación, alimentos