Lo que la reina Isabel II hace con más habilidad que Camila

Interactuar con los hijos del príncipe William y Kate Middleton es una tarea más fácil para la reina británica Isabel II que para Camilla Parker Bowles... 28.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-28T12:18+0000

2021-02-28T12:18+0000

2021-02-28T12:18+0000

estilo de vida

gente

Judi James, especialista en comunicación no verbal, comparó el lenguaje corporal adoptado por la monarca y por la segunda esposa del príncipe Carlos en presencia de algunos de los más jóvenes miembros de la familia real. Según la profesional, a Isabel II le resulta mucho más fácil "involucrarse" con los niños.El lenguaje corporal de la reina con los niños pequeños contrasta con el de Camilla Parker Bowles. Según James, la interacción de la segunda con los hijos de William es más cautelosa.La experta puso de relieve que el papel de abuela adoptiva puede ser complicado y que no cree que el príncipe Carlos ayude a Camila de Cornualles a relacionarse con sus nietos, ya que el heredero del trono británico no es conocido por "sus habilidades cuando se trata de desafíos emocionales dentro de la familia real".Isabel II tiene un total de ocho nietos, los cuales, de momento, le han dado nueve bisnietos que pronto ya serán 11. George, Charlotte y Louis, los hijos del príncipe William y Kate Middleton, se ven más a menudo en público con la monarca, ya que son los bisnietos más altos en la línea de sucesión.

