https://mundo.sputniknews.com/20210228/helado-de-reptiles-unos-aligatores-bucean-en-un-lago-congelado-1109339958.html

Helado de reptiles: unos aligátores bucean en un lago congelado

Helado de reptiles: unos aligátores bucean en un lago congelado

Después de que una ola de frío golpeara el sur de Estados Unidos, se registró una escena insólita en uno de los lagos congelados en Oklahoma: hocicos de... 28.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-28T13:41+0000

2021-02-28T13:41+0000

2021-02-28T13:38+0000

reptiles

mundo animal

animales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1109339730_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_057ca25322c4bb5e6c65e0d58150cba4.jpg

"Durante la reciente tormenta de invierno, recibimos muchas preguntas sobre los aligátores y su supervivencia a través de las severas temperaturas que experimentó Oklahoma", escribió el Departamento de Conservación de la Vida Silvestre del estado —ODWC, por sus siglas en inglés— en su cuenta de Facebook al compartir una imagen de uno de esos reptiles con su hocico en medio de la superficie helada de un lago.Según Jena Donnell, especialista en comunicación sobre diversidad de la vida silvestre de ODWC, el comportamiento observado en la foto es completamente normal.Los aligátores son poiquilotermos, lo que significa que la temperatura de su cuerpo fluctúa de acuerdo con la temperatura ambiente. Es por eso que, a menudo, se encuentran tomando sol o en madrigueras que han excavado en las orillas de lagos y cursos de agua, explica Live Science.Cuando las temperaturas negativas llegan a sus hábitats, estos animales se meten a los lagos y ríos, ya que el agua a menudo suele ser más caliente que el aire. Para asegurarse de tener suficiente oxígeno, meten sus hocicos a través de la superficie congelada del agua para respirar.Si el agua está fría, pero todavía no se ha congelado, los aligátores a menudo nadan hacia las profundidades, en donde las temperaturas suelen ser más altas que en las aguas poco profundas, dijo Donnell.En el área administrada por el ODWC, sin embargo, no todos los reptiles lograron sobrevivir a la última ola de frío. Donnell no supo precisar cuántos aligátores habían muerto debido a las temperaturas extremas, pero apuntó que se trataban de animales jóvenes.

/20201210/un-cocodrilo-celoso-ataca-a-su-amada-por-un-encuentro-con-su-rival-1093781733.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

reptiles, mundo animal, animales