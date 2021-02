https://mundo.sputniknews.com/20210228/deep-nostalgia-conoce-la-herramienta-que-puede-volver-a-la-vida-a-los-difuntos--1109334793.html

Deep Nostalgia: conoce la herramienta que puede 'volver a la vida' a los difuntos

Los avances de la tecnología no se detienen y Deep Nostalgia es otro producto de la incorporación de la inteligencia artificial en nuestro día a día. 28.02.2021, Sputnik Mundo

La memoria no es una cosa permanente, por eso la humanidad logró capturar los momentos o las personas importantes en fotos estáticas. Los vídeos llegaron después, pero, ¿qué hacer con las fotos antiguas? Una empresa llamada MyHeritage decidió revolucionar la misma idea de cómo guardamos los recuerdos. Gracias a la inteligencia artificial la compañía ofrece una herramienta que puede animar a las personas que aparecen en las fotos antiguas creando un pequeño vídeo que parece haber sido grabado mientras posaban y se preparaban para el retrato.Llamado Deep Nostalgia, el servicio prepara vídeos parecidos a Live Fotos de Apple donde, aparte de la misma foto, el celular graba unos segundos antes y después de la misma foto. Andrew Liszewski subraya en su artículo para Gizmodo que la diferencia que destaca a Deep Nostalgia radica en el hecho de que se pretende 'dar vida' a imágenes fijas, incluso las que no se han hecho con un smartphone. El proceso está automatizado casi por completo. El usuario tiene que subir una foto en la web de MyHeritage, donde aparte del aumento de la calidad de la animación final, se realizan unos procesos para facilitar el trabajo para el algoritmo de aprendizaje profundo.Asimismo se analiza la orientación de la persona que aparece en la foto para determinar la dirección en la que miran su cabeza y sus ojos y, a continuación, se selecciona un 'vídeo driver' que es una grabación moderna de una cara haciendo movimientos como si estuviera posando para una foto, para guiar la forma de animar la foto. Según destaca la propia compañía, los actores de la mayoría de esos vídeos son empleados de MyHeritage. Pero ya que la tecnología sigue en desarrollo, la versión actual tiene ciertas limitaciones. Así, si se trata de fotos grupales, no se puede animar a todos a la vez. La empresa apunta que se puede crear una animación de todos los rostros y hacer un clic en cada uno de ellos para ver la animación. Además, la tecnología tiene una zona de aplicación limitada en la cara y el cuello de la persona. La compañía también advierte de posibles fallos si una persona lleva algún accesorio.

