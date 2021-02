https://mundo.sputniknews.com/20210227/un-autobus-sin-conductor-el-futuro-ya-circula-en-malaga-1109291699.html

Un autobús sin conductor: el futuro ya circula en Málaga | Fotos, vídeo

Málaga cuenta con un proyecto piloto y pionero en todo el mundo. El puerto y el centro de la ciudad están siendo transitados desde el 20 de febrero por un... 27.02.2021

Suban, siéntense y disfruten de un spoiler del futuro porque la conducción autónoma ha llegado para quedarse y será tan normal como la vida misma. En este caso, el vehículo que se maneja a sí mismo como si fuera venido del futuro es un autobús malagueño. Automost es la primera experiencia que pone a un autobús autónomo en contacto con el tejido urbano real. El autobús se desplaza por la zona portuaria, el paseo marítimo y los bulevares céntricos de Málaga combinando diferentes grados de autonomía, desde 100% autónomo a asistido por un conductor o totalmente manual.Desde el año 2016, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) junto al Ayuntamiento de Málaga y un consorcio de empresas lideradas por Avanza vienen desarrollando este proyecto dotado con nueve millones de euros.Actualmente Automost está en fase de pruebas, los malagueños se pueden subir gratuitamente para experimentar un desplazamiento "suave y sin sobresaltos", pero con los ojos como platos cuando Automost comienza a rodar solo, "la gente flipa cuando el autobús se pone en marcha, les cambia la cara cuando ven que no toco el volante", detalla Antonio Padilla, el chófer o más bien vigilante a bordo del autobús autónomo. "Estamos viviendo algo histórico, no solo para Málaga, para todas las ciudades, y formar parte de ello es un regalazo"."Solo falta que eche a volar", una tecnología de ensueño"Ya solo me falta ver que eche a volar, es como si estuviéramos en el futuro", dice uno de los jóvenes pasajeros que ha probado la sensación de dejarse llevar por esta "nave que embarca 4 bloques de tecnología", detalla Durbán. Por un lado, Automost cuenta con GPS diferenciales y cámaras que informan de su ubicación exacta; por otro, con cámaras y láseres que identifican el entorno a tiempo real y determinan si un peatón anda por la acera y hay riesgo de que se cruce con su camino repentinamente. Además, hay un tercer bloque que conecta con la infraestructura urbana a tiempo real y que le permite, por ejemplo, acelerar o decelerar previendo cómo estarán los semáforos. Y por último, el pack de inteligencia artificial e IOT (internet de las cosas) que mejora la estrategia de conducción y control. "Por todo esto, siendo un vehículo totalmente eléctrico, es difícil imaginar un vehículos más eficiente y sostenible". Es la primera vez que toda esta tecnología pone en contacto el transporte colectivo —un autobús estándar de 12 metros— con el mundo urbano, con la vida real. "La primera vez que me subí tenía cierto recelo, el primer impulso era agarrar el volante y pisar el freno, pero poco a poco, te das cuenta de que no hay sobresaltos, de que es seguro", confiesa Padilla. Tras 22 años como conductor, nos habla del nuevo Automost como si fuera una pareja de baile, "al principio cuesta, pero poco a poco coges confianza y te dejas llevar", bromea.¿Un transporte sin conductores?Por ley, el conductor tiene que ir a bordo del vehículo, "es cierto que la legislación y la infraestructura urbana tiene que avanzar, la tecnología de los vehículos necesita que el entorno también progrese", sugiere Durbán. Padilla siempre va a bordo para tomar el control del vehículo en caso de imprevisto, "como por ejemplo una caja que se cae de un contenedor, un coche averiado, la valoración humana es esencial, esto no viene para terminar con puestos de trabajo".La presencia del piloto es para garantizar. De hecho, Padilla recuerda que la primera vez que Automost frenó con él a bordo, lo hizo de manera brusca, "pero ya se ha acompasado, va aprendiendo, ahora conduce suavemente". Padilla no cree que su trabajo vaya a desaparecer, "queda mucho para esa posibilidad, lo que sí es cierto es que los chóferes tendremos que aprender más, cualificarnos para controlar todas estas nuevas herramientas".En realidad, toda la tecnología va encaminada para reducir el margen de error humano y la posibilidad de accidentes, "si vas en transporte público, el pasajero pone su seguridad en manos de un servicio. La seguridad no puede ser variable sino constante, pero estamos aún al principio del camino, la tecnología debe madurar".Vivir conectados en un universo de sensoresDesde el Ayuntamiento de Málaga explican a Sputnik que ya han invertido 180.000 euros para la adquisición de semáforos inteligentes que se comuniquen con el autobús. "Estamos en el momento en el que hay que ser ambiciosos. La administración apoya estos proyectos, tiene ese interés, somos las empresas las que tenemos que liderar en I+D+I", dice Durbán.Que la seguridad, el consumo de tecnología y la eficiencia energética confluyan para crear mejores servicios y ciudades más amables es posible gracias a un punto de inflexión: la llegada del 5G. Según el equipo de Big data del Observatorio de Sostenibilidad, un cuarto de las emisiones de efecto invernadero están ligadas en España al transporte. De hecho, comparando los índices de contaminación en las fases del confinamiento, cuando el transporte rodado desapareció, resulta que "las cinco grandes ciudades nunca han tenido un aire tan limpio desde que existen datos comparables". Mejorar la sostenibilidad del transporte es un paso definitivo en la Agenda 2030. Las posibilidades del transporte autónomo y el avance en la geolocalización de vehículos suponen una óptima rampa de despegue. Posicionar a los vehículos en circulación nos permitirá, por ejemplo, escoger rutas alternativas que optimicen tiempo y consumo energético.La conducción autónoma es una realidad inevitable que abre un nuevo horizonte de seguridad, los vehículos de Tesla muestran por ejemplo más respeto por las normas mientras circulan por las calles de San Francisco (EEUU).En España, Vodafone acaba de anunciar una nueva tecnología de posicionamiento preciso que rastrea vehículos con un margen de sólo 10 centímetros de su ubicación real, mejorando en tres metros los sistemas existentes. La conducción autónoma está asegurada, "es posible que todavía no podamos localizar una aguja en un pajar, pero estamos cerca" ha declarado Justin Shields, Director de Plataformas y Soluciones de Vodafone, presumiendo de sus avances en geolocalización.Las empresas posibilitan la precisión milimétrica, sabrán donde estamos y sabremos cómo movernos para mejorar nuestra vida. Pero esa información —dónde estamos y hacia dónde vamos— puede ser capitalizada, instrumentalizada con fines empresariales. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha alertado de que nuestra privacidad está en riesgo —más aún—, por lo que propone que las empresas ofrezcan alternativas e información transparente para que el usuario salvaguarde y defina su privacidad. Pero mientras todo eso sucede, siéntate en el autobús y déjate llevar como si fueras Michael Knight.

