Pokémon cumple 25 años: las redes celebran el aniversario del legendario videojuego

La infancia de muchos niños de los años noventa no hubiera sido la misma si no fuera por las aventuras de Ash Ketchum y su compañero Pikachu. El entrenador, su fiel pokémon y los numerosos personajes de la saga japonesa se convirtieron en parte imborrable de la vida de muchas personas alrededor del globo a lo largo de los años.Por esta razón, el día en que Pokémon cumple un cuarto de siglo de existencia, los internautas llenan las redes con saludos, declaraciones y homenajes a la obra de Satoshi Tajiri y Ken Sugimori. Las etiquetas #Pokemon25 y #PokemonDay —día de Pokémon— ya suman incontables publicaciones en Twitter.Pokémon es una de las series de videojuegos más exitosas del mundo. Según The Guardian, hasta marzo de 2020, los títulos de la saga ya sumaban más de 368 millones de copias vendidas.Con motivo de los 25 años de la saga, su desarrollador, Game Freak, ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos juegos: Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl que se lanzará a finales del año corriente y Pokémon Legends Arceu, cuyo lanzamiento está previsto para 2022.

