¿Manifestaciones feministas no, pero otras sí? Se limita la asistencia a los actos del 8-M en España

27.02.2021

2021-02-27

2021-02-27T08:00+0000

2021-02-26T16:02+0000

Los actos y celebraciones en España con motivo del Día Internacional de la Mujer vuelven a estar de actualidad según se acerca la fecha del 8 de marzo. La polémica revistió en 2020 a las autorizaciones concedidas para organizar manifestaciones masivas en todo el país apenas seis días antes de la entrada en vigor del primer estado de alarma y el régimen de estricto confinamiento subsiguiente. En esta ocasión el Ministerio de Sanidad ha recomendado evitar concentrarse en las calles, mientras que las distintas delegaciones del Gobierno en las capitales de provincia tratan de conjugar esta misma recomendación con el derecho a ejercer el derecho de manifestación. La impresión general, al menos respecto a la situación creada en 2020, es claramente de una mayor reserva. En cualquier caso, la Comisión 8M, el grupo de trabajo encargado de organizar las movilizaciones, tiene el deseo de salir a la calle cumpliendo las medidas de seguridad. En principio la Comisión 8M contempla la celebración de actos reducidos y está a la espera del visto bueno de las delegaciones del Gobierno para hacer un anuncio oficial. El objetivo es poder realizar acciones descentralizadas, diversificar la participación, que puede ramificarse por barrios. Si la edición de 2020 se celebró en los albores de la pandemia, la de este año se produce en plena incidencia, aunque la tercer ola de contagios ya empieza a remitir considerablemente. De resultas, vuelve a haber discrepancias entre los partidos políticos sobre el justo medio en que debe balancear un criterio que debe proteger tanto a la salud pública como el derecho a manifestación. El caso de Madrid El centro de la capital ha acogido las manifestaciones más multitudinarias desde 2019. Su delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ejemplifica la dualidad que atenaza la decisión sobre estos actos. No ve "aconsejable" asistir a los mismos, pero se ve en la obligación de "hacer compatible" la asistencia con el ejercicio del derecho de manifestación, como declaró a la emisora Onda Madrid. El resultado, siguiendo los consejos de la Consejería de Sanidad de la región, es un tope de 500 personas.Dentro de estos límites, el Movimiento Feminista de Madrid, que engloba a más de 350 organizaciones de mujeres, anunció al día siguiente su renuncia a convocar una gran manifestación. En su lugar apuesta por una concentración con un máximo de 250 personas en la plaza de Callao, declaró su portavoz Ana Sánchez de la Cueva . José Manuel Franco tiene motivos para no permitir marchas masivas como las celebradas en años anteriores. Aunque la causa fue archivada, en 2020 la justicia investigó si cometió prevaricación al permitir la manifestación en un momento en que los casos de contagio iban al alza en la capital. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad". Darias enfermó de COVID-19 el 10 de marzo luego de asistir a la multitudinaria marcha en Madrid.¿Comparaciones odiosas?La manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 fue motivo de duros reproches al Gobierno por parte de los partidos opositores PP, Vox y Ciudadanos, que le acusaron de promoverla aun cuando supuestamente ya había datos epidemiológicos que aconsejaban todo lo contrario. Pero aquel día en Madrid hubo partidos de fútbol en estadios llenos, un concurrido mitin del partido Vox, el transporte público funcionó con normalidad, etc. En mayo las concentraciones de protesta contra el Gobierno fueron recurrentes en los barrios distinguidos de la capital, en una de cuyas calles, Núñez de Balboa, se concentraban cada tarde miles de personas. En diciembre, las protestas contra la reforma educativa congregaron a miles de personas en varias ciudades. También se permitieron marchas negacionistas en el centro de Madrid en enero, en plena tercera ola de contagios. Ya en febrero, un homenaje a los voluntarios españoles de la División Azul congregó a varios cientos de personas. Y en fechas más recientes, diversas manifestaciones en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, a las que siguieron disturbios, concitaron la presencia de miles de personas en Barcelona, Madrid y Valencia. En ninguna de estas manifestaciones hubo límites al aforo. La presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rechaza participar en acto alguno por el 8-M y ha criticado la asistencia a los mismos, censurando que se quiera "revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer, para presenciar lo que se convirtió en el día de la mujer contagiada". Vox, que en mayo y octubre convocó protestas motorizadas y en automóvil contra la gestión del Gobierno y el estado de alarma que llegaron a colapsar el centro Madrid, ha propuesto poner fin a las celebraciones feministas y, en su lugar, declarar oficialmente el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus. Y en el cogobernante Unidas Podemos, la posición es favorable a participar en los actos en los términos en que se aprueben.

