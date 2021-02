https://mundo.sputniknews.com/20210227/la-ue-se-ha-puesto-el-uniforme-de-mamporrero-de-eeuu-1109321145.html

"La UE se ha puesto el uniforme de mamporrero de EEUU"

La Unión Europea y EEUU aprobaron nuevas sanciones contra Rusia, por el 'caso Navalni' y por el Nord Stream 2 respectivamente. Pese a que las medidas son... 27.02.2021, Sputnik Mundo

Luz de gasSi algo ha demostrado respecto a Rusia el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, no ha sido precisamente cualidades diplomáticas, sino todo lo contrario: su capacidad de hacer lo que se conoce como 'luz de gas'."Debemos encontrar la manera de evitar el enfrentamiento constante con un vecino, que, lamentablemente, parece haber decidido actuar como si fuera nuestro enemigo", dijo el señor que visitó Rusia en un intento de denigrar el sistema judicial de ese país y de interferir en sus asuntos internas.El analista internacional Carlos Martínez admite, con una mueca sonriente que, precisamente esas palabras de Borrell le causan risa. Porque Borrell ha sido "quien ha ido a Moscú a exigir la libertad de un delincuente, reo de delitos de defraudación, reincidente, con antecedentes políticos de xenofobia, racismo; a sueldo de una potencia extranjera como es Inglaterra. Pues ir allí a exigir la libertad, cerrar los ojos a lo que está pasando en tu propio país, llamar enemigo, y luego enfadarse porque el interlocutor te trata como enemigo. La verdad que este grado de indecencia sólo se puede mantener con un inmenso aparato mediático detrás".Y es que Borrell pronunció esas palabras tras anunciar las nuevas sanciones aprobadas por la UE contra Rusia en nombre de la defensa de 'los derechos humanos y la libertad de expresión' de un bloguero que fue sentenciado por estafa y extorsión, valores que tampoco es que estén contemplados en lo que se entiende como 'derechos humanos'. Martínez apunta que "Borrell intenta dañar a la ciudadanía propia de la UE con un supuesto enemigo que no lo es tal. Y no es enemigo a pesar de Borrell".Borrell y su injerencia en Rusia a cara descubiertaNo conforme con eso, y a cara descubierta, Borrell confirmó que los ministros de la UE también acordaron "aumentar la ayuda a todos aquellos que luchan por las libertades en Rusia"."Yo no me quiero imaginar qué pasaría si Rusia pagara a opositores políticos de España, de EEUU, de Francia o Inglaterra, no me quiero imaginar: iniciarían la tercera Guerra Mundial porque eso no se permitiría en ningún caso. No me quiero imaginar que Pablo Hasél estuviera pagado, como Navalni [por Reino Unido], por los rusos. Sería inasumible", apunta Martínez.Lo absurdo de todo esto es que el propio Borrell ni siquiera respeta las resoluciones de la propia Corte de Estrasburgo al ejercer esta defensa indefendible del convicto: las afirmaciones de que Navalni es perseguido por su actividad política fueron refutadas por la propia Corte de Estrasburgo, que no encontró ninguna intriga política en el expediente abierto contra él según la denuncia de la compañía Yves Rocher."Aquí, de lo que se trata en el fondo, es que la UE se ha puesto el uniforme de mamporrero de EEUU y del Reino Unido, que sabemos que son los principales intrigantes en todo el 'caso Navalni' para defender intereses que no son propios de la UE", sentencia el analista.Sanciones de EEUU contra el Nord Stream 2Como si fuera una coreografía ejecutada al milímetro, el mismo día que la UE dictaba esas sanciones contra Rusia, el Departamento del Tesoro de EEUU anunciaba sus sanciones contra el buque ruso Fortuna que está colocando el último tramo de tuberías del Nord Stream 2, y también a su propietario, KVT-RUS, con el objetivo de evitar la finalización del gasoducto."La opinión del presidente Biden sigue siendo que el Nord Stream 2 es un mal negocio porque divide a Europa, expone a Ucrania y Europa Central a las manipulaciones rusas y porque va en contra de los propios proyectos de ley de energía y seguridad declarados por Europa, que creo que es una preocupación compartida", dijo la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki. Pero, ¿realmente expone a Ucrania o expone a Biden?"Es un tema que el propio Biden debería de abstenerse de opinar y de decidir políticamente. Todos sabemos que él y su hijo han estado involucrados con negocios que tienen que ver con la distribución gasística en Ucrania, por tanto es juez y parte. ¿Qué va a decir él, que su hijo está ganando dinero en Ucrania con el gas ruso? Pues lógicamente va a defender los negocios de su hijo".

