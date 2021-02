https://mundo.sputniknews.com/20210227/especies-invasoras-amenazan-la-biodiversidad-argentina--fotos-1109318044.html

Unas 17 especies de invertebrados exóticas, incluyendo arañas, babosas, gusanos y ciempiés, fueron encontradas en plena ciudad de Buenos Aires por... 27.02.2021, Sputnik Mundo

Las especies exóticas fueron encontradas parques y jardines internos de la ciudad de Buenos Aires. Este hallazgo preocupa a los investigadores ya que la llegada de especies invasoras, tanto animales como vegetales, pueden ocasionar un daño irreparable en la biodiversidad. "La ciudad de Buenos Aires está plagada de estos invasores silenciosos que están en abundancia y aún no sabemos de qué manera han modificado los ambientes a los que han llegado", advirtió el doctor Federico Agnolin, investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales, el CONICET y la Fundación Azara, en declaraciones recogidas por la Agencia CTyS de la Universidad Nacional de la Matanza.Algunas de las especies encontradas nunca fueron halladas antes en Argentina ni en América del Sur, y los investigadores desconocen cuánto tiempo hace que llegaron o qué tanto se han expandido. De todas maneras, están al tanto de que algunas de estas especies pueden ser problemáticas y causar un impacto negativo en la agricultura.Entre las especies halladas en Buenos Aires se cuentan una especie de bicho bolita que no había sido vista en el país desde hace casi un siglo, o el gusano cabeza de ancla (Bipalium kewense). Se trata de una planaria terrestre originaria de Indochina, que puede alcanzar los 30 cm de longitud y se alimenta de caracoles y lombrices, con lo puede afectar no solo a las especies autóctonas sino también perjudicar la agricultura. Esta especie ya había sido encontrada en las provincias de Misiones y Tucumán, en el norte del país.Para Guerrero, una de las medidas es controlar el ingreso de plantas exóticas al país, en cuyas macetas "las babosas pueden ingresar como huevos [en la tierra] y los ciempiés son muy chiquitos como para verlos a simple vista".

