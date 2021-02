https://mundo.sputniknews.com/20210227/es-totalmente-falsa-como-influye-meghan-sobre-harry-1109328545.html

"Es totalmente falsa": cómo influye Meghan sobre Harry

Un experto y un exportavoz de la familia real británica hablaron sobre el cambio que Meghan Markle generó en Harry desde que se fueron del Reino Unido y los... 27.02.2021, Sputnik Mundo

A su parecer, Meghan "tenía un plan desde el principio" para romper los vínculos con la realeza porque no le tomó mucho tiempo hacerlo, a pesar de que se le dio la oportunidad de adaptarse, según recoge el tabloide DailyStar. "La familia real habría hecho todo lo posible por ayudarla, (…) se les había dado mucha holgura, pero fueron muy groseros con la reina y la familia real", explicó.Sobre la entrevista de Oprah Winfrey a la que la pareja accedió asistir, Jobson cree que lo hacen con el fin de "impulsar su marca" porque necesitan "tanta atención como sea posible" mientras construyen sus vidas. En tanto, el ex portavoz de Isabel II Dickie Arbiter sugirió durante la entrevista que la pareja podría hacer ciertas críticas, pero no hacia la familia real.

