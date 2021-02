https://mundo.sputniknews.com/20210227/el-presidente-de-armenia-no-aprueba-la-destitucion-del-jefe-del-estado-mayor-general-1109331482.html

El presidente de Armenia no aprueba la destitución del jefe del Estado Mayor General

El presidente de Armenia no aprueba la destitución del jefe del Estado Mayor General

EREVÁN (Sputnik) — El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, no aprobó la destitución del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas armenias... 27.02.2021, Sputnik Mundo

"El presidente de la República en el marco de sus competencias constitucionales devolvió (al primer ministro) el proyecto del decreto (de destitución) con las objeciones (...) Resumiendo las opiniones de juristas y expertos se puede concluir que el proyecto del decreto se contradice fundamentalmente con la Constitución", dice el comunicado publicado en la página web del líder armenio.El presidente, según la nota, no apoya a ninguna fuerza política y toma sus decisiones basándose en los intereses nacionales.En opinión de Sarkisián, "las Fuerzas Armadas deben permanecer neutrales en cuestiones políticas".Además, el mandatario destacó que la situación actual no tiene precedentes y requiere encontrar una solución sistémica y general.Pashinián, a su vez, afirmó que la decisión del presidente "no contribuye a la resolución de la situación actual".El Ministerio de Defensa del país, por su parte, subrayó en un comunicado que "las Fuerzas Armadas cumplen plenamente y de manera responsable sus funciones para garantizar la seguridad del país y, independientemente de los procesos políticos, continúan sirviendo a fin de garantizar la seguridad del Estado y el pueblo".El martes 23, Pashinián afirmó que los misiles rusos Iskander que tiene el Ejército de Armenia "no detonaron del todo o lo hicieron al 10 por ciento" en Nagorno Karabaj.Su comentario acabó por provocar una crisis política en Ereván luego de que el número dos de la cadena de mando del Ejército, el general Tigrán Jachatrián, fuera cesado en el cargo después de reírse de las palabras de Pashinián.Tras el despido de Jachatrián, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinián que, a su vez, denunció un intento de golpe militar y apartó del cargo a Gasparián.

