A EEUU 'lo están vacunando' por todos lados

Las matemáticas lo demuestran claramente: China despachó a EEUU como principal socio comercial de la Unión Europea. El intercambio de transacciones entre el... 27.02.2021, Sputnik Mundo

Informe de la situaciónEl origen del cambio del mapa comercial entre Bruselas y Washington, increíblemente 'está en el aire': los subsidios a las aeronáuticas de ambos lados del Atlántico, la norteamericana Boeing y la europea Airbus, que han arrastrado a estos socios occidentales a una lucha que con el expresidente Donald Trump llegó al barro, con la imposición de aranceles a las importaciones de productos europeos a EEUU, y que conoció su réplica desde el viejo continente.De fondo, la venia de la Organización Mundial del Comercio que resolvió primero una disputa de décadas a favor de Washington autorizándole a imponer 'sanciones' a Bruselas, y luego resolvió lo mismo, pero al revés.Estas 'sanciones', que llegaron en formato de aranceles y que golpearon de manera brutal a la economía europea, y sobre todo a países como España, hicieron que el intercambio comercial entre ambos cayeran drásticamente, a tal punto que derivó en que China se ha convertido en el principal socio comercial de la UE.Esto pone a la economía de EEUU en una situación sumamente delicada, sumado a que el actual inquilino de la Casa Blanca, el preferido por Europa, Joe Biden, ya anunció que de momento los aranceles a la importación de productos europeos por parte de su país, permanecen inalterables, tal y como los concibió Trump.Los fríos, y a la vez calientes números publicados por Eurostat indican que en pleno año pandémico de 2020 las exportaciones de bienes de la UE a China aumentaron 2,2%, mientras, las importaciones treparon un 5,6%, con respecto a 2019. Dicho en plata, Europa vendió a China por valor de 202.500 millones de euros, mientras que le compró por valor de 383.500 millones de euros.No es cuento chino"Para ponerlo en contexto, China fue durante siglos la primera potencia económica mundial, hasta que el gran cambio de organización de la producción, conocido hoy como capitalismo, puso en el centro de la acumulación económica a Europa, y así vino el ocaso de la preeminencia china, ya no sólo en esa diversidad de especias, de animales, de esa territorialidad inmensa de China. Y el capitalismo europeo pasó a ocupar el primer lugar. Luego, EEUU desplaza al capitalismo europeo en la hegemonía. Y lo que estamos viendo ahora, y no es cuento chino, es una disputa de la hegemonía de la producción y de la circulación mundial por parte de China", observa el economista Julio César Gambina.Sputnik V vapulea a EEUU en LatinoaméricaUn informe de la cadena CNN señala que el prestigio de EEUU en Latinoamérica podría resultar dañado por el hecho de que cada vez más países de esa región están aprobando la vacuna rusa anticoronavirus Sputnik V. Pero este reporte va más allá, al indicar que esta situación podría tener consecuencias duraderas en el mundo pos pandémico.Y los motivos que valora la cadena estadounidense en este sentido, van desde el precio –unos 10 dólares por dosis de la Sputnik V, y de casi el doble, 19,50 dólares por dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech– hasta la logística: el fármaco ruso puede mantenerse a -18º Celsius [C], aunque en un futuro cercano podría conservarse entre los 2º y los 8º C, mientras que el producto de Pfizer requiere de un mantenimiento entre los -80ºC y los -60º C."En la medida que se aliente y se desarrolle la cooperación internacional, como se está haciendo, de Rusia con India para alentar el proceso productivo con varios países de América Latina, e incluso todo lo que se pueda estimular la producción de cuatro ensayos de vacuna que está desarrollando Cuba, eso le genera contradicciones muy fuertes al sistema de mercantilización de la salud y la preeminencia de los laboratorios farmacéuticos en el mercado mundial", subraya Julio César Gambina.

