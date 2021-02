https://mundo.sputniknews.com/20210226/rusia-seguira-de-cerca-la-aprobacion-de-certificados-de-vacunacion-en-la-ue-1109276110.html

Rusia seguirá de cerca la aprobación de certificados de vacunación en la UE

Rusia seguirá de cerca la aprobación de certificados de vacunación en la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia seguirá de cerca el proceso de introducción de certificados electrónicos de vacunación en la Unión Europea si ese proyecto se... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T10:47+0000

2021-02-26T10:47+0000

2021-02-26T10:56+0000

internacional

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094300760_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_3ce07bedb00511c92f179f8d421dfe82.jpg

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que los líderes de los países de la Unión Europea coincidieron en la necesidad de introducir certificados electrónicos de vacunación, que estarán listos en tres meses.Peskov recalcó que "ese tipo de acuerdos y semejante consenso en la Unión Europea son, por supuesto, un aspecto muy importante", que Moscú "debe analizar profundamente".Según el portavoz del Kremlin, "en caso de que este proyecto se lleve a cabo y se aprueben algunos documentos, y con esos documentos estará asociado cierto movimiento, por supuesto, se trata de un tema para nuestros futuros contactos con los europeos".El funcionario recordó que, por el momento, no existe ningún acuerdo internacional sobre ese tema, advirtiendo que ese tipo de pactos "no son posibles".Peskov resaltó que se trata, en todo caso de "procesos que tienen lugar dentro de la Unión Europea".A finales de enero la UE acordó las directrices para la aprobación de unos certificados de vacunación contra el coronavirus con propósitos de carácter médico.Se trata de pautas que deben facilitar la interoperabilidad y reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación nacionales, es decir, tienen que garantizar que el contenido de los certificados sea uniforme, para lo cual se establece un contenido mínimo de datos personales.Todos los certificados serán registrados en una base común y tendrán un identificador único necesario para la verificación. Además, se prevé la creación de certificados especiales para las personas que no pueden inmunizarse por razones médicas.Según la Comisión Europea, la certificación puede servir si la persona necesita recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en otro país comunitario o en caso de aparición de efectos secundarios para identificar el fármaco.

/20210210/la-comision-europea-no-descarta-que-miembros-de-la-ue-compren-la-vacuna-sputnik-v-1094386305.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

rusia, europa