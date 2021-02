https://mundo.sputniknews.com/20210226/rusia-insistira-en-que-alemana-dicte-fallo-acusatorio-al-nazi-de-95-anos-1109289639.html

Rusia insistirá en que Alemana dicte fallo acusatorio al nazi de 95 años

Rusia insistirá en que Alemana dicte fallo acusatorio al nazi de 95 años

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades rusas procurarán que se dicte la sentencia acusatoria al alemán de 95 años que durante la II Guerra Mundial sirvió de... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T15:33+0000

2021-02-26T15:33+0000

2021-02-26T15:42+0000

internacional

alemania nazi

nazismo

alemania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1092519518_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_4c4f87dc4fccaa184e007801cd1aabf3.jpg

"Nos hemos fijado en la disposición del Departamento de Justicia de EEUU de extraditar a Alemania al criminal nazi Frierich Berger, la que aplaudimos. Según nuestros datos, Berger recibe pensión de jubilado en Alemania, que se calculó considerando los años de su servicio durante la guerra. Al arribar a Alemania Berger fue interrogado solamente, pero no lo pusieron bajo guardia. Según medios, el expediente de este nazi se archivó por falta de pruebas de la culpabilidad. Por nuestra parte planeamos insistir en que las autoridades alemanas aclaren la situación de Berger y le presenten acusaciones oficiales", dijo.La diplomática recordó que "las fechorías de los verdugos hitlerianos y de sus cómplices no tienen plazo de prescripción".La decisión de extraditar a Berger se tomó en 2020, las autoridades estadounidenses al hacerlo señalaron que los criminales nazis no pueden contar con la protección de EEUU.Según la Justicia estadounidense, Berger trabajó de guardián en un campo de concentración de Baja Sajonia y como tal fue "participante activo de uno de los capítulos más tétricos de la historia de la humanidad".Berger, que en 1959 se mudó al estado de Tenessee de EEUU, no negó haber servido como guardián del campo de concentración, pero para justificarse dijo que en aquel entonces solo tenía 19 años y no hacía sino cumplir las órdenes de sus jefes.Fue el campo de concentración de Neuengamme, en que los judíos, polacos, rusos, dinamarqueses, holandeses y franceses se mantenían en condiciones horribles, los hacían trabajar hasta el pleno agotamiento y la muerte, según las autoridades de EEUU.Según la revista Der Spiegel, de momento no se sabe si Berger tendrá que comparecer ante los tribunales. La fiscalía de la ciudad de Celle comunicó en diciembre pasado que la investigación de su caso se dio por concluida por ausencia de pruebas.

/20210205/alemania-presenta-cargos-contra-exsecretaria-de-un-campo-de-concentracion-nazi-1094339158.html

/20181129/procesos-de-nuremberg-urss-stalin-juicio-entrevista-rudenko-1083786077.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alemania nazi, nazismo, alemania, rusia