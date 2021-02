¿Puerto Rico, nuevo estado de EEUU? Cómo los demócratas podrían conquistar el Senado

https://mundo.sputniknews.com/20210226/puerto-rico-nuevo-estado-de-eeuu-como-los-democratas-podrian-conquistar-el-senado-1109296805.html

Quizá el ejemplo más emblemático de un territorio que desde hace mucho tiempo aspira obtener el estatus de un estado de EEUU es Puerto Rico. Actualmente, esta isla caribeña tiene el estatus de Estado Libre Asociado. En otras palabras, es un territorio no incorporado que al mismo tiempo se encuentra bajo la jurisdicción del Gobierno norteamericano.Los puertorriqueños no tienen derecho a votar en las presidenciales de EEUU ni tienen una representación propia en el Congreso estadounidense. Los puertorriqueños no parecen estar contentos con el estatus actual de su isla. Este territorio pertenece a EEUU, pero oficialmente no es parte de él. La población de Puerto Rico votó en un referéndum en junio de 2017 y optó por el futuro de su isla como un estado de EEUU. La victoria de los partidarios del nuevo estatus fue abrumadora: el 97% de los votos fue a favor de ingresar en Estados Unidos. En comparación con el plebiscito de noviembre de 2012, el apoyo al nuevo estatus creció exponencialmente: en aquel entonces, solo el 61% de los puertorriqueños había votado a favor.Sin embargo, las cosas cambiaron pronto: en el referéndum de 2020 que se celebró junto con las elecciones generales, solo el 52% votó por la idea de incorporar inmediatamente a Puerto Rico en la Unión como un estado. Los resultados no fueron vinculantes porque la decisión final la debe tomar el Congreso norteamericano.Los residentes de Puerto Rico son ciudadanos de Estados Unidos y deben gozar de los mismos derechos que los demás estadounidenses, pero la Casa Blanca hasta hace poco hacía caso omiso a la voluntad de los habitantes de la isla. Washington no vio ningún beneficio en la incorporación de Puerto Rico. Desesperados, algunos puertorriqueños emigran de su isla al territorio continental de EEUU para buscar una vida mejor: el nivel de vida en Puerto Rico no es tan alto como en algunos estados de EEUU. Entonces se mudan a partes de Estados Unidos que ofrecen muchas posibilidades.La nueva Administración que llegó al poder en enero de 2021 puede cambiar su enfoque hacia Puerto Rico porque esta vez hay mucho en juego.Carrera para obtener la mayoría en el SenadoActualmente, el Partido Demócrata cuenta con 48 escaños en el Senado estadounidense. En comparación, los republicanos son mayoría con 50 escaños. Otros dos escaños pertenecen a senadores independientes. El ingreso de nuevo estados en la Unión automáticamente aumenta el número de escaños en el Senado. Teniendo en cuenta que los puertorriqueños son más propensos a votar por los demócratas, el ingreso de Puerto Rico a Estados Unidos sería un truco bastante ingenioso. Pero todavía no está claro si recurrirán a él: el nuevo presidente aún no ha expresado su posición en cuanto al ingreso de esa isla caribeña. Si los demócratas no optan por Puerto Rico, también hay otro candidato que ansía convertirse en un nuevo estado del país norteamericano, el Distrito de Columbia. Los habitantes de Washington D. C, capital de Estados Unidos, desde hace años abogan por el nuevo estatus de su territorio. Ellos pagan todos los impuestos, pero carecen de una representación en el Congreso.El nuevo estatus para Washington también favorecería a los demócratas porque precisamente sus representantes con toda probabilidad ocuparían nuevos escaños en el Senado. Tanto en el caso de Puerto Rico como en el de Distrito de Columbia, la iniciativa de otorgarles el estatus de estados podría pasar por la Cámara de Representantes —controlada por los demócratas—, pero apenas lograría pasar por el Senado. La posición de la Administración Biden tampoco está clara en este caso particular, pero a finales de enero los periodistas estadounidenses se dieron cuenta de que las placas en la limusina presidencial tenían la inscripción [no] taxation without representation —no a impuestos sin representación—, el lema de los partidarios del nuevo estatus para el Distrito de Columbia.Muchos creen que es una buena señal para quienes quieren cambios en la vida política de Washington D. C.Hay también otras opciones mucho menos viables como, por ejemplo, otorgar el estatus de estado a la isla Guam, el territorio de Estados Unidos en el océano Pacífico. Otro ejemplo sería la idea de dividir el estado de California en seis nuevos estados, que nació en 2016. Pero esta última iniciativa no logró acumular el número necesario de firmas. De esta manera, los demócratas efectivamente se harían con más escaños en el Senado teniendo en cuenta que California normalmente vota en su mayoría por ellos.En resumidas cuentas, la idea de crear nuevos estados en EEUU por ahora no parece tener grandes posibilidades de éxito porque los demócratas no controlan la Cámara Alta del Congreso y para cambiar el número de estados de la Unión necesitarán el respaldo de al menos 10 senadores republicanos. En enero de 2021, los demócratas introdujeron un proyecto de ley que, una vez aprobado, convertiría al Distrito de Columbia en el 51 estado. Al menos 39 senadores expresaron su apoyo a la iniciativa, pero es insuficiente para hacer realidad el sueño de los residentes de Washington D. C.Aun así, esto no significa que sea imposible crear un nuevo estado: en la historia de EEUU hubo muchos precedentes de este tipo. Una vez los demócratas se hagan con el respaldo necesario, es probable que veamos el 51 estado en el mapa de Estados Unidos. Es solo cuestión de tiempo. Y con más probabilidad, el primero en obtener el nuevo estatus no sería Puerto Rico, sino el Distrito de Columbia.

