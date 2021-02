https://mundo.sputniknews.com/20210226/presidente-de-ecuador-dice-que-sus-familiares-no-han-sido-vacunados-contra-el-covid-19-1109311608.html

Lenín Moreno asegura que sus familiares no han sido vacunados contra el COVID-19

QUITO (Sputnik) — El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno aseguró que las personas de su entorno familiar no han recibido la vacuna contra el COVID-19. 26.02.2021, Sputnik Mundo

"Aclaración. No han recibido la vacuna: mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.El pronunciamiento de Moreno se dio luego de que se divulgará en redes sociales un listado de supuestos vacunados, en el que figuran algunas autoridades y personajes públicos, que no están en los grupos priorizados por el Gobierno para recibir las inoculaciones durante la fase cero del plan de inmunización.Varios funcionarios públicos como el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, negaron en redes sociales haber recibido la vacuna.La Secretaría Comunicación de la Presidencia de la República sostuvo, a través de su cuenta de la red social Twitter que el supuesto documento era falso.El jefe de Estado ya recibió la vacuna a finales de diciembre, tras el arribo de un primer lote de 8.000 dosis de la vacuna-Pfizer, según confirmó el entonces secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán.La fase cero del plan de vacunación incluye la inmunización del personal de primera línea de hospitales públicos y privados así como de adultos mayores de los centros geriátricos y sus cuidadores.En la mañana del 26 de febrero, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, presentó la renuncia al cargo con carácter irrevocable ante el presidente, en medio de una ola de críticas por el plan de vacunación así como la inmunización de personas que no estarían dentro del grupo considerado prioritario.

