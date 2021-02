https://mundo.sputniknews.com/20210226/niger-pobreza-extrema-riqueza-en-uranio-y-una-dura-disputa-electoral-1109274157.html

Níger: pobreza extrema, riqueza en uranio y una dura disputa electoral

Níger: pobreza extrema, riqueza en uranio y una dura disputa electoral

El oficialista Mohamed Bazoum fue proclamado nuevo presidente tras un proceso electoral marcado por la violencia. De concretarse, sería la primera... 26.02.2021, Sputnik Mundo

Níger: pobreza extrema, riqueza en uranio y una dura disputa electoral

El candidato oficialista Mohamed Bazoum fue proclamado presidente electo de Níger tras la segunda vuelta del pasado domingo, pese a que el opositor Mahamane Ousmane rechazó los resultados.Si bien siete miembros del organismo electoral murieron debido a una explosión la misma jornada de votación, "en comparación con la primera vuelta, según todos los organismos veedores, los comicios se desarrollaron con cierta normalidad".El experto aseguró que el partido oficialista es "progresista y está adherido a la Internacional Socialista", mientras la fuerza de Ousmane es "más conservador y está ligado a una economía del extractivismo, en un país con una de las mayores reservas de uranio del mundo".Tanto el electo Bazoum como el saliente Issoufou "intentan cumplir con ciertos programas, como el de acceso de la mujer a la política". Níger es "uno de los países con menos igualdad de género y uno de los menos desarrollados del mundo".Vega, exrepresentante en América Latina de la Cámara Internacional para el Consejo y la Promoción de Empresas Africanas (CICP), destacó que "lo particular de esta elección es que hay un traspaso de mando sin un golpe de Estado de por medio".Con todo, el país africano "se han visto complicado porque depende de organismos internacionales para acceder a créditos". "En 2017, el FMI volvió con un plan que fracasó y condicionó a Níger, incluso en medio de una pandemia", indicó. España: "No podemos permitir que la extrema derecha mienta"El mismo día en que el rapero español Pablo Hasél era detenido por insultar a la corona, la joven neonazi Isabel Peralta pronunciaba un discurso abiertamente antisemita en un acto de la extrema derecha en Madrid.Esta dualidad encendió el debate sobre los límites a la libertad de expresión en el país europeo, obligando incluso al presidente socialista Pedro Sánchez a prometer una reforma en la legislación de la materia.El periodista Pascual Serrano, fundador del sitio Rebelión y miembro del Consejo de redacción de la revista satírica El Jueves, aseguró que las protestas contra el encarcelamiento de Hasél "hay que verlas en clave del procés catalán"."Pero un principio fundamental de la izquierda es la organización. Si lo dejas en el aire, lo que tienes es decenas de jóvenes en las calles donde uno habla del rapero, otro que no puede pagar el alquiler y otro que le dijeron que habría una república independiente en Cataluña", explicó.Sin representación "no hay resultado constructivo en términos políticos". Respecto al fenómeno de Peralta, presentada por algunos medios como una referente de la ultraderecha, consideró que "es absurdo decir que se la blanquea. La pregunta es por qué la ultraderecha saca 10 o 20 por ciento de votos. El problema es por qué estamos permitiendo sus mentiras", dijo Serrano, quien agregó que "no podemos dejar que la mentira circule".En el programa se informó a su vez acerca de la revisión de las cadenas de abastecimiento de bienes considerados esenciales por EEUU; y la orden de expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela.También se informó sobre la denuncia de golpe de Estado en su contra por parte del primer ministro armenio Nikol Pashinián; y las posiciones encontradas de los países del Sudeste Asiático respecto a la junta militar birmana.El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

