Las fotos ganadoras del concurso Stenin 2020 se exhibirán en Madrid hasta el 12 de marzo

El concurso Andréi Stenin, organizado por el grupo mediático Rossiya Segodnya (matriz de Sputnik) premia cada año a fotoperiodistas de entre 18 y 33 años. En su edición de 2020, el jurado del concurso analizó alrededor de 5.000 trabajos procedentes de 75 países distintos.De entre todos los candidatos, el español Luis Tato resultó ganador del Gran Premio del certamen (dotado con una compensación económica de 10.000 euros) por su serie Atentado contra el hotel DusitD2, que documenta el ataque terrorista contra un hotel en Nairobi en enero de 2019.Junto a la obra de Tato, la exposición Stenin en Madrid exhibe cerca de 50 fotografías premiadas en el concurso, con trabajos como Justicia enterrada de la fotoperiodista británica Lynzy Billing, que capta el momento en que se hunde el cadáver de una víctima de la campaña masiva contra las drogas en Filipinas, galardonada en la categoría Noticias Principales.La selección incluye también la serie Frontera sur del fotógrafo francés Jeoffrey Guillemard, que documenta el largo camino de los inmigrantes de América Central, Haití, África y Cuba hacia Estados Unidos, o el trabajo del fotorreportero indio Sumit Sanya en Vivir al margen, que cuenta la vida de los habitantes de la isla de Mousuni a los que el mar roba cada vez más tierra.En un discurso ofrecido ante los asistentes a la inauguración, Sergey Sarymov, director del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en España, destacó que "en este evento participan muchos fotógrafos españoles", lo que explica que en la edición de 2020 haya tres premiados de origen español.Bruno Thevenin fue galardonado con el tercer puesto en la categoría de Noticias Principales por su serie Inocencia Ausente, en la que retrata cómo crecen los niños palestinos bajo la ocupación israelí.Por su parte, Luciano Cagliardi fue tercer puesto en la categoría de retrato por Un Batman generoso, donde inmortaliza a un hombre que se disfraza de superhéroe para entretener a pacientes de un hospital infantil en Argentina.Además, Luis Tato no solo ganó el Gran Premio por su serie sobre el atentado en Nairobi, sino que también obtuvo una mención especial por su retrato de la vida de las comunidades nómadas en Nigeria con el telón de fondo de la lucha por la tierra entre agricultores musulmanes y cristianos.Como en ediciones anteriores, el acto de inauguración de la exposición en Madrid se detuvo en recordar la figura de Andréi Stenin, reportero gráfico de Rossiya Segodnya, que murió el 6 de agosto de 2014 por un ataque del Ejército ucraniano mientras trabajaba en Donbás.El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas quienes centran la atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.Los socios principales del concurso son la cadena de televisión pública de Rusia Rossiya-Cultura (https://smotrim.ru/pick/kultura), la cadena de televisión Moskva 24 (https://www.m24.ru/), el portal de noticias Vesti.Ru (https://www.vesti.ru/) y el portal de cine tvzavr (https://www.tvzavr.ru/).Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y la web RT (https://www.rt.com/), la agencia de noticias Askanews (https://www.askanews.it/), el grupo mediático Independent Media (https://www.independentmedia.co.za/), la agencia de noticias Telam (https://www.telam.com.ar/), la agencia de noticias ANA (https://www.africannewsagency.com), Shanghai United Media Group (SUMG) (http://www.sumg.com.cn/English/), el portal del periódico China Daily (http://www.chinadaily.com.cn), el portal de The Paper (https://www.thepaper.cn/), la red mediática Al Mayadeen (https://www.almayadeen.net/), la agencia de noticias Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/), el portal DBW (https://www.dbw.cn/).El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de los Periodistas de Rusia (https://ruj.ru/), el portal YOung JOurnalists (http://yojo.ru/), el portal Russian Photo (http://www.rosphoto.com/), el portal Photo-study.ru (http://photo-study.ru/), la escuela de fotografía Academia de fotografía (https://www.photoacademy.ru/), la revista Fotoargenta (https://www.revistafotoargenta.com/), Delhi Photography Club (http://www.delhiphotographyclub.com/), la revista LF Magazine (https://lfmagazine.photo/), el portal All About Photo (https://www.all-about-photo.com/), la revista de fotografía EYE (https://www.eye-photomagazine.com/), la revista Artdoc (https://www.artdoc.photo/), el portal IPhoto Channel (https://iphotochannel.com.br/), el foro internacional-socio-festival PhotON (http://www.photonfestival.com/).

