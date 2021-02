https://mundo.sputniknews.com/20210226/laboratorio-argentino-espera-ofrecer-hasta-100-millones-de-dosis-anuales-de-sputnik-v-1109307153.html

Laboratorio argentino espera ofrecer hasta 100 millones de dosis anuales de Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — La planta bonaerense en la que Laboratorios Richmond pretende fabricar la vacuna anticovid rusa Sputnik V tiene capacidad para proporcionar... 26.02.2021, Sputnik Mundo

El 26 de febrero, Figueiras firmó en Moscú un memorándum de entendimiento con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas inglesas), que comercializa la vacuna Sputnik V. El documento implica "obtener en el corto plazo la fabricación de una vacuna contra el virus denominado COVID-19" que se produzca en una planta de Laboratorios Richmond en Argentina, con la participación del laboratorio indio Hetero Labs Limited.El presidente de Laboratorios Richmond indicó que el memorándum firmado es un acuerdo de voluntades, preliminar y muy amplio, y las partes todavía no han decidido cómo funcionará la fábrica: si va ser tipo 'fill and finish', es decir que se llenarán los viales y se distribuirán, o si va a ser una instalación para la producción de las vacunas desde la etapa de su fermentación.Figueiras relató que en la actualidad se delinea la ingeniería de la planta, que se construirá en un lugar y luego se trasladará al predio de Laboratorios Richmond, en la provincia de Buenos Aires."Es un proceso de seis a ocho meses para el traslado de la nueva maquinaria, y luego vendrán los tiempos de las validaciones. Me imagino que será no tanto como sería usualmente porque estamos en un momento de crisis y hoy la autoridad está muy atenta a dar prioridad a estos pedidos. Así que estamos hablando de un año por lo menos con el proceso de 'fill and finish'", indicó.Laboratorios Richmond prevé invertir hasta 100 millones de dólares en esa fábrica, y está previsto que su construcción se realice por empresas argentinas con tecnología rusa.

