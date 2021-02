https://mundo.sputniknews.com/20210226/la-almendra-sosten-economico-de-las-familias-de-la-amazonia-boliviana-1109267780.html

La almendra, sostén económico de las familias de la Amazonía boliviana

Entre diciembre y marzo, miles de manos indígenas campesinas se dedican a recolectar toneladas de este fruto seco, que en un 98% se exporta a Europa y Estados... 26.02.2021, Sputnik Mundo

Para miles de familias campesinas e indígenas de la Amazonía boliviana, la recolección de castaña es su principal fuente de ingresos monetarios, en muchos casos la única. Más del 50% de las exportaciones mundiales de almendras provienen de Bolivia. Cuando en cualquier parte del mundo se abre alguna golosina que incluye este fruto seco, muy probablemente se originó en los departamentos de Pando, Beni o el norte de La Paz. Según un estudio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), en esta región hay entre 3,7 millones y 7 millones de árboles de castaña, que son el sostén económico de al menos 5.000 familias dedicadas a la recolección."Las familias campesinas en el norte amazónico de Bolivia se dedican a la recolección de castaña. A partir de diciembre comenzamos a juntar los cocos. Se los amontona para posteriormente hacer el quebrado con machete", relató a Sputnik Manuel Lima, histórico dirigente del movimiento campesino amazónico, quien actualmente es presidente de la Sociedad de Exportación de Familias Extractivistas del Norte de Bolivia (SEFENBO). Esta organización reúne a 24 familias recolectoras, que exportan almendras a Europa en el marco del comercio justo.Lima continuó con su relato. Contó que dentro de cada coco hay entre 18 y 22 "pepas", como les llaman a las semillas de almendra. Las reúnen en canastas de lianas de bejuco, "para posteriormente trasladarlas en carretones, en motocicletas, o en la espalda en aquellos lugares donde no haya accesibilidad", explicó Lima.Una vez reunidas en sus centros de acopio, las almendras pasan por un proceso de secado y de selección. Luego las trasladan "a la empresa beneficiadora, en la ciudad de Cobija (capital de Pando). Allí se compra el servicio para la exportación hacia Europa y otros continentes", dijo Lima.El dirigente campesino comentó que la SEFENBO exporta pequeñas cantidades a Italia y Alemania, además de un container de 16.000 kilos destinado a Inglaterra. "Ese es nuestro pequeño mercadito que tenemos. Pero soñamos a mediano plazo llegar a otros mercados con nuestras riquezas, tan esenciales para la alimentación".La almendra, también llamada nuez amazónica, tiene vitaminas A, B1, B2, B6, C y E. También es rica en ácido fólico y posee minerales como calcio, hierro, potasio, magnesio y selenio. Por ello se considera que es un alimento ideal para fortalecer el sistema inmune. Como los árboles de castaña crecen sin fertilizantes ni la intervención de químicos, su fruto es el producto orgánico por excelencia.Según la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el país es responsable del 70% de la exportación mundial de almendras.Millones de dólares en danzaMarco Antonio Albornoz es ingeniero forestal y director de CIPCA Norte Amazónico. Comentó a Sputnik que la comercialización de castañas mueve millones de dólares en esta región del noreste boliviano. Tanto, que superó a las ventas totales de maderas, uno de los negocios causantes de la deforestación de esta selva sudamericana, considerada uno de los pulmones del planeta.Al contrario, el negocio de las castañas contribuye a cuidar las selvas, porque sin árboles no habría este fruto seco tan degustado por gran parte de la población mundial."Según los datos que venimos recolectando desde 2004 en adelante, ha tenido un ascenso significativo el comercio de la castaña. En los últimos años ha superado, de manera amplia, a las exportaciones de madera a nivel nacional", dijo el directivo de CIPCA.Y enfatizó: "Un solo producto de la Amazonía supera al global de productos forestales. En 2018, las exportaciones de castaña fueron por 221 millones de dólares. En cambio, la madera exportó por 58 millones de dólares, casi cuatro veces menos".Para Albornoz, la almendra "es un producto económicamente muy importante, porque viven muchas familias de esta actividad. Hace algunos años contabilizamos 5.000 familias extractivistas. A ellas se suman 6.000 zafreros, que son gente venida del área urbana para trabajar en la época de zafra". Según cálculos de CIPCA, cada zafra genera 22.500 empleos.Y detalló: "Las comunidades siempre quieren desarrollarse. Por eso participan de actividades agrícolas, ganaderas, madereras y otras que son depredadoras de la selva. Por eso, la castaña tiene un rol muy importante en lo social, lo económico y lo ambiental sobre todo".Exportación sin intermediariosTradicionalmente, y hasta la actualidad, en las barracas se acopian las almendras. Los empresarios barraqueros disponen de empleados (generalmente trabajadores venidos temporalmente de las ciudades) que aportan con sus semillas por un salario. También compran a las familias campesinas indígenas locales.CIPCA apoya a la SEFENBO para que exporte los alimentos sin intermediarios, en el marco del comercio justo. De esta manera, las familias reciben el doble de lo que ganan quienes dejan su recolección en las barracas.Las castañas se venden como materia prima en cajas de 22 kilos. Se las paga por 20 kilos. Los dos kilos adicionales se deben a que muchas veces hay que descartar algunas almendras. El empresario las seca en hornos, las sella al vacío y las envía al exterior. En los supermercados de Estados Unidos y Europa las compran ya procesadas, dentro de paquetes de granola, o como leche de almendras, entre otros productos.Albornoz explicó que las familias de SEFENBO recolectan las castañas, las llevan a sus propios centros de acopio, "que tienen consolidados con todas las condiciones técnicas para secar con todos los cuidados". Entonces las exportan, con el apoyo de CIPCA.Las familias de esta asociación reciben por cada caja 420 pesos bolivianos, lo cual equivale a 70 dólares. CIPCA también les ayuda a acceder a mercados internacionales con certificación orgánica y mediante el sello de Fair Trade, que garantiza el comercio justo y les permite ganar más dinero en la transacción.El Fair Trade es un mercado preferencial para las asociaciones que tengan una razón social sin fines de lucro, explicó Albornoz. En el caso de SEFENBO, recibe una compensación extra de 12.000 dólares cuando llena un container de 16.000 kilos, como recompensa por su cuidado al medio ambiente.El resto del añoEl tiempo de la castaña es entre diciembre y marzo. Durante los ocho meses restantes ¿a qué se dedican las familias recolectoras? "En la mayor parte de las comunidades, entre marzo y noviembre se dedican a sus cultivos anuales para la subsistencia familiar", explicó Lima, quien fue secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) en los comienzos de la presidencia de Evo Morales (2006-2019).Comentó que en su casa, en la comunidad La Trinchera, del municipio de Porvenir, realiza cultivos agroforestales. Esto quiere decir que cultiva en simultáneo varias especies, que se complementan para mejorar la producción. Por ejemplo, Lima cultiva cítricos. Bajo estos árboles puede tener otros vegetales y frutales, como maíz, frijol, cacao o café, que se benefician de la sombra y de las hojas caídas para conservar la humedad de los suelos.Contó que otras familias no tienen cultivos anuales, por ello recurren a la tala de árboles para la comercialización de la madera. Pero en el caso de SEFENBO "no queremos talar nuestra riqueza forestal, que nos da la sostenibilidad del ecosistema".El recuerdo de la masacre de PorvenirA pesar de que la recolección de castañas es una tarea muy tranquila, las familias campesinas amazónicas no están exentas de sufrir niveles de violencia inefables. Lima era el máximo dirigente de los campesinos de Pando durante septiembre de 2008, cuando Bolivia sufrió el intento de golpe de Estado cívico-prefectural contra el entonces presidente Evo Morales. En ese momento, departamentos como Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando se rebelaron contra el Gobierno nacional. Hubo días de violencia y de toma de instituciones del Estado.Este conflicto se resolvió de la peor manera: el 11 de septiembre de 2008, una manifestación de la FSUTCP fue emboscada por grupos armados golpistas, quienes abrieron fuego contra las familias campesinas desarmadas. Las investigaciones posteriores determinaron que 15 personas fueron asesinadas. Ocurrió en el municipio de Porvenir, de donde es Lima.El dirigente explicó que la Amazonía boliviana tradicionalmente estuvo bajo el poder de élites de comerciantes, que hacían uso abusivo de la fuerza de trabajo de los habitantes originales de la selva. Los indígenas fueron esclavizados durante los siglos XIX y principios del XX en la extracción de la goma, luego fueron cautivos de la recolección de castañas, así como otros recursos del monte.En las últimas décadas, las organizaciones indígenas y campesinas lograron en esta región la titulación colectiva de cientos de miles de hectáreas, de las cuales durante cientos de años habían usufructuado ilegalmente empresarios de toda laya.Por este hecho el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, pasó 11 años preso, entre otros acusados. Fue condenado en 2017 a pasar 15 años en prisión. Pero fue absuelto en 2019, luego del golpe de Estado que puso en la presidencia a Jeanine Áñez (2019-2020).

