En Occidente "hay un deterioro social creciente"

Síntoma y coherencia. Dos palabras que definen a las democracias, y que últimamente en Occidente, que presenta un grave deterioro social creciente, brillan por... 26.02.2021, Sputnik Mundo

Varios países de Europa, pero sobre todo España, han sintetizado en las últimas semanas más que otros en el mundo occidental, el doble rasero que aplican a países como Rusia, y los ejemplos más claros son las protestas que han estado teniendo lugar en ambas naciones: España ha tomado la voz cantante para condenar que en Rusia las fuerzas del orden hagan cumplir la ley, mientras que en su territorio, en su intento de hacer cumplir la ley, ejecuta represiones durísimas.España ha intentado aleccionar a Rusia de lo que es una democracia, y para ello su ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se ha agarrado con uñas y dientes a un ranking panfletario de The Economist, mientras, cuando en su país sus fuerzas del orden reprimen con auténtica dureza las movilizaciones en las calles, lo defiende en nombre de la democracia, y no recibe ningún tipo de lecciones desde Moscú.En este sentido, Aguilar incide en que Occidente "presenta un deterioro social creciente, en una pendiente muy peligrosa, que tiene cierto apoyo político, que tiene tolerancia mediática, que indica un fracaso educativo donde personajes auténticamente impresentables son tratados como ídolos, donde hay un aumento creciente de la violencia y el odio colectivo contra la autoridad, contra lo público, contra la propiedad ajena, el comercio, el mobiliario urbano —que lo pagamos entre todos con nuestros impuestos—, y una especie de miedo a imponer la ley". Libertad de expresiónAguilar advierte que la libertad de expresión es un derecho fundamental democrático, siempre y cuando cumpla con el respeto a la ley, la igualdad ante ella, es decir, la coherencia, y la ausencia de sesgos y dobles varas de medir, de lo contrario, no se está en una democracia. Y esos son elementos que faltan en España y varios países de Occidente."A Pablo Hasél se le puede decir: vale, usted no va a la cárcel por lo que dice, pero entonces usted no puede llevar a la cárcel a nadie porque suelte otra barbaridad del mismo tipo. Eso se llama, ser consecuente, eso es tener coherencia, y eso es igualdad ante la ley. Y si no, no es democracia. Y aquí hay un debate profundo que se tiene que dar en las sociedades occidentales, y ya entramos en otros aspectos que me parecen más graves todavía", admite el experto."Hagamos un ejercicio", propone Aguiar. "En el país 'X', un opositor se le encarcela porque es un delincuente, pero se 'vende' que es por razones políticas. Para apoyar a este opositor, se convocan protestas no autorizadas que acaban en violencia y multitud de detenidos. Y a consecuencia de todo esto hay un apoyo mediático nacional e internacional a ese opositor. ¿Quién te viene a la cabeza? Navalni. ¿Se consentiría en un país, en China, en Rusia, en Irán, en Japón, en Cuba, a un señor que saliera por los medios de comunicación diciendo que el secretario general del Partido Socialista del País Vasco debería volar por los aires con un coche bomba? ¿Se consentirían este tipo de cosas? Evidentemente no, porque eso va contra la ley".Y mientras Occidente condena a Rusia por hacer cumplir la ley, España no admite que no se cumpla en su territorio. En este sentido, al referirse a Occidente, Aguilar sostiene que "es una sociedad donde critico al de enfrente algo que ya estoy haciendo yo en casa. Y eso es lo grave, porque vamos a un mundo muy irracional, y ya lo sabemos por al experiencia histórica de siglos, que cuando domina la irracionalidad, suenan los cañones".

