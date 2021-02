https://mundo.sputniknews.com/20210226/bill-gates-mexico-puede-tener-un-futuro-muy-brillante-sin-petroleo-1109266564.html

Bill Gates: "México puede tener un futuro muy brillante sin petróleo"

Bill Gates: "México puede tener un futuro muy brillante sin petróleo"

El fundador de Microsoft, Bill Gates, últimamentese hizo aún más fomoso dado a sus comentarios respecto a la pandemia, problemas de medioambiente y el futuro... 26.02.2021, Sputnik Mundo

El multimillonario aseguró que este país latinoamericano podría tener un "futuro brillante" si invirtiera en educación y no en proyectos para extraer petróleo. Según Bill Gates, el Gobierno actual tiene que destinar recursos al sistema educativo, ya que es la primera clave para "desarrollar un país o la inteligencia de su gente".Para el multimillonario, América Latina tiene un "potencial increíble", por lo que él optó por invertir mucho dinero en México y Brasil. Sin embargo, comentó, el desarrollo depende de las decisiones políticos."Escoger los políticos adecuados podría ayudar a acelerar que mejoren las cosas. La clave está en elementos como la forma en que usas los mercados, cómo permites la actividad del sector privado, cómo manejas el sector de la salud, la educación y el sistema judicial. Hay lugares como Chile, que en muchos aspectos han sido un modelo. Últimamente han repensado algunas de sus políticas en términos de equidad y espero que les resulte bien, pero aún sigue siendo el modelo para seguir en muchos aspectos y la tendencia allí se ve muy positiva", enfatizó.Por eso, insistió el fundador de Microsoft, lo escencial para cualquier país es la educación."Si logran tener una buena educación, siempre habrá algún buen trabajo disponible. Quiero decir, si eres veterinario o doctor o ingeniero de sistemas con un entrenamiento de alta calidad, la demanda por esos trabajos excede el número de personas que pueden hacerlos. Por supuesto, eso es algo que no es válido para todo el mundo. […] Siempre vuelvo al punto del que hablamos antes de tener buenos sistemas educativos, en el que les exiges a los maestros los más altos estándares. También es vital tener buenos sistemas de salud que, en Sudamérica no son perfectos, pero hay muchos aspectos positivos", terminó.

