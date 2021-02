https://mundo.sputniknews.com/20210226/arauz-aspira-a-conseguir-varios-millones-de-dosis-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v-1109307238.html

QUITO (Sputnik) — El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, dijo en entrevista con Sputnik que pretende conseguir varios millones de dosis de la... 26.02.2021

Además, el candidato presidencial de Ecuador, añadió que buscará agilizar las negociaciones sobre el suministro de la vacuna."Nosotros estamos muy contentos con el avance de las negociaciones hasta ahora, [pero] quisiéramos que pueda avanzar con mayor agilidad y rapidez", sostuvo.Desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa, que confirmaron una seguridad y eficacia del 91,6%.En la actualidad, la vacuna del centro Gamaleya está aprobada en casi 40 países de Europa, Asia, África y América, entre ellos Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, entre otros. Relaciones entre Ecuador y RusiaRespecto a las relaciones de su país con Rusia, Arauz aseguró que buscará impulsarlas, para beneficio de ambos pueblos.Integración regionalAndrés Arauz, abogó por una integración regional más allá de posiciones ideológicas o políticas, y por una reconstitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).Irregularidades de Lenín MorenoAndrés Arauz, dijo a Sputnik que quiere que la justicia se pronuncie sobre lo que considera son irregularidades vinculadas al Gobierno del actual presidente, Lenín Moreno."Hay muchas irregularidades cometidas por la administración de Lenín Moreno, no solo con relación a los derechos humanos del (fundador de WikiLeaks, Julian) Assange, sino a los principios de seguridad jurídica, a los principios de respeto a la soberanía del Ecuador", afirmó.Correa en su equipoEl candidato anunció que de ganar las elecciones en su país quiere que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) le asesore en su gobierno."Le he invitado a que forme parte del equipo asesor de mi futuro gobierno, él ha manifestado que prefiere estar en Bélgica, seguramente conversaremos más adelante", dijo Arauz.Correa reside en Bélgica, país del cual es originaria su esposa. Acuerdo con el FMIEl candidato presidencial anunció que de llegar a la presidencia de Ecuador buscará renegociar el acuerdo que firmó el Gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que este sea viable para el país.En septiembre pasado el Gobierno de Moreno firmó un acuerdo de 27 meses con el FMI, que entre otras metas estableció un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una reducción del déficit fiscal, y una reforma que de autonomía al Banco Central, que según Arauz son imposibles de cumplir.Según el candidato, Ecuador no puede incrementar el IVA, que actualmente es de 12% a una tasa de 14 o 15%, ni reducir el gasto público en una tasa equivalente a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) porque tendría una gran afectación para los ecuatorianos en medio de la recesión que afecta al país.Arauz enfatizó que tampoco puede darse autonomía al Banco Central porque la Constitución ordena que el Banco Central sea parte de la Función Ejecutiva y que la política monetaria sea manejada por el Gobierno nacional.Recientemente, Arauz se reunió en Washington con personeros del FMI.El candidato dijo que en esa reunión quedó clara su posición, por lo que su Gobierno dará la bienvenida a la institución si apoya su plan económico, que se fundamenta en crecimiento, inversión, economía digital, economía verde, garantizando las condiciones económicas que permitan resolver la crisis de salud que enfrenta Ecuador. Dólar como moneda oficialTambién, Arauz, dijo a Sputnik que de llegar a la presidencia mantendrá el dólar como la moneda oficial del país.Ecuador adoptó el dólar como su moneda oficial en el año 2000.Relación con EEUUEl candidato ecuatoriano expresó su confianza en obtener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, basada en los pilares de soberanía, respeto y dignidad de los pueblos, en caso de ser elegido presidente.Soluciones en VenezuelaSobre el tema de Venezuela, el candidato presidencial ecuatoriano, dijo que está dispuesto a buscar soluciones a la situación de Venezuela si es que ese país así lo solicita.Acuerdos de la OPEP+Andrés Arauz, destacó la importancia de que se mantengan los acuerdos de la OPEP+, más allá de que su país no participe en estos.

