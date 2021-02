https://mundo.sputniknews.com/20210226/amistad-sincera-como-la-urss-y-rusia-ayudaron-a-africa-a-romper-las-cadenas-del-colonialismo-1109274994.html

Amistad sincera: cómo la URSS y Rusia ayudaron a África a romper las cadenas del colonialismo

Amistad sincera: cómo la URSS y Rusia ayudaron a África a romper las cadenas del colonialismo

África siempre ha sido una zona de interés tanto para Rusia como para la URSS y si bien las prioridades de Moscú han cambiado a lo largo del tiempo, el país... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T10:26+0000

2021-02-26T10:26+0000

2021-02-26T10:28+0000

internacional

urss

etiopía

política

áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109274093_0:139:3051:1855_1920x0_80_0_0_e17048c1d76b0348d0194c69d8f41d3a.jpg

Desde la época zarista, el país empezó a desarrollar lazos con algunas naciones del continente africano y, posteriormente, ayudó a los habitantes del continente en su lucha contra el colonialismo europeo. Durante la época soviética, Moscú intentó exportar su ideología tanto a los Estados recién formados, como a los países con una historia milenaria.Fue una era de grandes cambios para la población africana.Tras la Segunda Guerra Mundial, "la política de la URSS hacia los países africanos se vio estrechamente vinculada con los procesos de descolonización" en el continente, relata el embajador ruso en Etiopía, Evgueni Terejin, en entrevista con Sputnik.A medida que en el mapa surgían nuevos países independientes, la URSS trató de establecer relaciones diplomáticas con ellos e incluirlos en su lista de aliados, explica Terejin.Muchos de esos países consideraban que las ideas socialistas les ayudarían a tener un futuro próspero, de acuerdo con el diplomático. Justo por esta razón, estas naciones consideraban que la Unión Soviética era un mejor socio en medio de sus procesos de conformación de Estados libre tras la independencia. Además, la imagen de Moscú que se tenía en África era muy buena, ya que el país fue el principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial y la población "logró construir una sociedad basada en la igualdad social y en la justicia", añade el embajador.El amanecer y gradual ocaso del socialismo en ÁfricaEn la posguerra, la Unión Soviética elaboró un concepto de desarrollo no capitalista que sirvió como base para la cooperación con los países africanos. El desarrollo no capitalista, según el concepto el Partido Comunista de la Unión Soviética —PCUS—, era "una etapa especial del desarrollo histórico que garantiza la posibilidad de acortar el atraso heredado del pasado colonial", recuerda el embajador ruso.El camino no fue fácil ya que "errar es de humanos", sostiene. Algunos líderes de los nuevos países africanos hicieron público su deseo de seguir el patrón de desarrollo socialista introducido en primer lugar por la URSS. En la propia Unión Soviética, hubo quienes creían que dichas naciones se convertirían automáticamente en aliados de Moscú.Sin embargo, con el paso del tiempo, la política exterior de la URSS se distanció de esta ideología. En su lugar, Moscú optó por un enfoque más pragmático y reconsideró las bases de su política internacional hacia África.El embajador señala que el proceso de expansión del socialismo en África pasó por sus altibajos, por lo que no resulta fácil evaluar su éxito o fracaso.Al mismo tiempo, destaca que el ocaso de la popularidad de las ideas socialistas en África no estuvo directamente vinculado con la disolución de la Unión Soviética. Antes de la caída de la URSS, surgieron dudas en cuanto a la posibilidad de un triunfo socialista en África. En la última década de la Unión Soviética, Moscú reconsideró su política y aprobó una nueva línea, recalca Terejin. Esta nueva actitud ya no buscaba difundir las ideas socialistas como lo hacía antes.Rusia y Etiopía: ejemplo de una relación especial en ÁfricaLos lazos bilaterales entre Rusia y Etiopía ocupan un lugar muy especial en la política tanto soviética como rusa hacia África. Es un ejemplo de beneficio mutuo. Esto no es de sorprender, ya que los dos países tienen mucho en común. Por ejemplo, comparten la misma fe: la mayoría de la población en ambos países profesan el cristianismo ortodoxo. Las relaciones entre los dos se remontan a finales del siglo XIX, en la época del Imperio ruso. Rusia se estableció en esta parte de África y demostró ser un país amigo desde 1890. En ese entonces, los militares y médicos rusos ayudaron a la nación en su lucha por la soberanía. De hecho, el Imperio ruso ayudó a crear un Ejército regular en Etiopía. La batalla de Adua, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1896, es una de las victorias más destacadas en la lucha de los pueblos africanos contra el expansionismo europeo. El aporte de Rusia a esa victoria es muy valorado.Durante la época soviética, las relaciones entre Moscú y Adís Abeba prosperaron. La ayuda de la URSS al pueblo etíope seguía el mismo patrón que la ayuda del país a otras naciones africanas. Ambos firmaron un acuerdo de amistad en 1978 que llevó las relaciones "a un nuevo nivel de cooperación estratégica", indica Terejin. A partir de entonces, la URSS prestó mucha ayuda humanitaria y militar a Etiopía, que hasta 1991 contó con un Gobierno socialista. La Unión Soviética jugó un papel importante en el desarrollo del sistema educativo del país africano. Asimismo, unos 27.000 ciudadanos etíopes estudiaron en las universidades de la URSS. Muchos de sus graduados hoy forman parte de la élite política, cultural y científica de Etiopía, pone de relieve el entrevistado.Presencia rusa en el Cuerno de África y su valor estratégicoEtiopía fue un país de mayor interés para la URSS y Rusia porque tiene una historia milenaria y desde hace siglos es una de las potencias del continente africano. Según explica Terejin, para el Imperio ruso Etiopía era un país hermano por el hecho de compartir la misma fe, el cristianismo ortodoxo. La conexión espiritual entre el pueblo ruso y el pueblo etíope siempre ha sido muy fuerte.Cuando Etiopía se vio amenazada por el expansionismo italiano, requirió apoyo de una potencia mundial. Rusia en aquel entonces buscaba establecer la máxima cantidad posible de lazos con países extranjeros y estableció relaciones Etiopía. Esta relación marcó el inicio de la presencia rusa en el continente africano, subraya el diplomático.Los etíopes necesitaban a los rusos y los rusos necesitaban a los etíopes. "Esta interdependencia sirvió como un factor determinante en el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones en 1898", enfatiza el embajador ruso. En medio de la Guerra Fría, Etiopía demostró ser un gran amigo de la URSS en el continente africano.Además, Etiopía se encuentra no muy lejos de una de las mayores bases militares de Estados Unidos, localizada en el océano Índico, en la isla Diego García. La URSS efectivamente buscó una manera de contrarrestar la presencia estadounidense en la zona del Cuerno de África, por lo cual optó por una relación estrecha con el Estado etíope.Hoy en día, Rusia sigue presente en África y, en particular, en Etiopía. La cumbre ruso-africana llevada a cabo en octubre de 2019 en la ciudad rusa de Sochi, a la que asistió el presidente ruso, Vladímir Putin, y varios líderes africanos, es una prueba de esta presencia. Moscú continúa prestando ayuda a muchos países africanos y es de esperar que su papel crezca con el paso del tiempo.

/20201113/camino-de-una-guerra-civil-una-potencia-de-africa-se-convierte-en-el-escenario-de-una-carniceria-1093484924.html

/20210119/brutal-masacre-de-la-familia-real-asi-fue-la-tragedia-de-una-nacion-a-los-pies-del-everest-1094160722.html

/20180103/africa-planta-hidroelectrica-tension-1075184747.html

/20201002/novia-reacia-anfitrion-acogedor-etiopia-seduce-inversores-oro-1092991769.html

/20200804/la-represa-del-renacimiento-etiope-la-obra-del-siglo-que-genera-tensiones-en-africa-1092303429.html

/20200621/conflicto-rio-mas-largo-mundo-llega-consejo-seguridad-onu-1091828248.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Denis Lukyanov https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Denis Lukyanov https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Denis Lukyanov https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

urss, etiopía, política, áfrica