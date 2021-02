https://mundo.sputniknews.com/20210226/adios-arrugas-demi-moore-vuelve-a-sorprender-a-sus-seguidores-con-su-nueva-apariencia-1109294990.html

¡Adiós, arrugas! Demi Moore vuelve a sorprender a sus seguidores con su nueva apariencia

La actriz y modelo de 58 años dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram tras publicar una foto en la que parece irreconocible. ¿Es posible que esa... 26.02.2021, Sputnik Mundo

El 27 de enero, Demi Moore dio de qué hablar luego de su aparición en el desfile de Fendi, en el marco de la Semana de la Moda y Alta Costura de París. Usando un traje de satén negro de pantalones acampanados y top de escote profundo y hombros descubiertos, la modelo y actriz desfiló para un público cuya atención se centró más en el rostro de la actriz. En su última fotografía publicada en Instagram, Moore se ve muy joven no solo por la apariencia de su cara, sino también por su vestimenta: gafas, boina con estampado de leopardo, suéter marrón y jeans. Además, Moore está sentada en el piso de su casa y detrás de ella hay una pila de juegos de mesa, composición que da a la actriz una apariencia juguetona y juvenil. A los internautas les sorprendió la nueva apariencia de Moore. Algunos escribieron en Instagram: "No te ves como Demi Moore."; "Te arruinaste la cara."; "¿Quién está en esta fotografía?"; "Lo siento, definitivamente te han hecho algo en la cara. Es una lástima. Estabas bien como eras. Detente antes de parecer un fenómeno."Otros, por su parte, elogiaron su nuevo look. "Preciosa", "Necesito esta boina", "Guapa", "Hermosa".

