https://mundo.sputniknews.com/20210225/video-la-policia-de-hong-kong-intercepta-45-superdeportivos-en-una-via-publica-1109251557.html

Vídeo: la Policía de Hong Kong intercepta 45 superdeportivos en una vía pública

Vídeo: la Policía de Hong Kong intercepta 45 superdeportivos en una vía pública

Una escena que se parece más a un fragmento de la película 'Rápido y Furioso' que a la vida real fue captada en una vía pública de Hong Kong. La Policía local... 25.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-25T18:28+0000

2021-02-25T18:28+0000

2021-02-25T18:28+0000

tecnología

motor

automovilismo

coches

automóviles

hong kong

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1109251364_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_4469c1e56b5661683b64693673f04fd9.jpg

No obstante, en vez de trasladar los vehículos a un depósito municipal, el 21 de febrero las autoridades locales optaron simplemente por bloquear una vía concurrida y estacionarlos allí. No está claro si la medida fue tomada para enviar un mensaje a los amantes de la velocidad, o simplemente por la falta de un estacionamiento de tamaño adecuado. En cualquier caso, las imágenes inusuales sin duda impresionaron a los internautas y no tardaron en hacerse virales. La razón de la intercepción fueron las numerosas quejas de los vecinos sobre el ruido excesivo que emiten estos vehículos lujosos y deportivos. Según los medios locales, las llamadas sobre eventos relacionados con las carreras callejeras aumentaron en un 40% en los primeros 11 meses de 2020, para un total de 139 llamadas. Además, los oficiales emitieron 222.905 multas por exceso de velocidad en ese mismo período.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, automovilismo, coches, automóviles, hong kong