Revelan las tácticas de espionaje de McDonald's contra sus trabajadores

Revelan las tácticas de espionaje de McDonald's contra sus trabajadores

Durante años, McDonald's ha espiado a los activistas y empleados que toman parte en la campaña Lucha por $15 (Fight for $15), que exige el aumento del salario...

25.02.2021

2021-02-25T22:50+0000

2021-02-25T22:50+0000

internacional

eeuu

mcdonald's

La revelación se llevó a cabo por el portal Motherboard, que analizó los testimonios de los trabajadores de McDonald's que tenían conocimiento directo de la vigilancia y documentos filtrados que explican la estrategia y tácticas de espionaje.El movimiento Fight for $15 nació en 2012, cuando los trabajadores de McDonald's de la ciudad de Nueva York abandonaron el trabajo exigiendo un salario mínimo de 15 dólares por hora y el derecho a formar un sindicato sin represalias. El movimiento se extendió rápidamente por todo EEUU, movilizando a miles de trabajadores de comida rápida en más de 150 ciudades estadounidenses a protestar y hacer huelga. En 2014, miles de manifestantes cerraron parcialmente la sede de la compañía en Oak Brook, Illinois, organizando la protesta más grande contra McDonald's en toda su historia.De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio, actualmente un equipo de analistas de inteligencia vigila las actividades de los organizadores laborales de Fight for $15 en todo el mundo desde las oficinas de Chicago y Londres. Averiguan qué trabajadores de McDonald's están activos en el movimiento y con quién están trabajando para organizar huelgas, protestas o intentar formar sindicatos.Uno de sus objetivos declarados es averiguar "cómo y dónde Fight for $15 atacará a la marca". El equipo también está estudiando los posibles escenarios de riesgo que podrían afectar a McDonald's en 2021, las nuevas tácticas y estrategias del movimiento y cómo Fight for $15 cumplió con sus objetivos en 2020. Dos exempleados corporativos de McDonald's, que pidieron permanecer en el anonimato para evitar represalias de la empresa, revelaron que los analistas de inteligencia han utilizado una herramienta de monitoreo de redes sociales para recopilar y extraer datos disponibles abiertamente en línea y para ayudar a monitorear las cuentas.Las fuentes le contaron a Motherboard que los espías de la compañía también han intentado utilizar una herramienta para reconstruir las listas de amigos y las redes de trabajadores involucrados en el movimiento laboral utilizando personas falsas de Facebook.McDonald's lo niega todoMcDonald's, a su vez, niega todas las acusaciones, asegurando que "nunca ha utilizado cuentas de redes sociales falsas para recopilar información de forma activa, incluida la actividad laboral", de acuerdo con el portavoz de McDonald's, Jesse Lewin."Esta historia está cargada de información falsa, reuniendo piezas dispares de información para construir una narrativa sensacionalista que es inexacta y engañosa", afirmó Lewin. Mientras tanto, Fight for $15 se convirtió en el movimiento laboral más exitoso en décadas, logrando que se aprobara una legislación sobre salario mínimo más alto en estados de EEUU como California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, Maryland y, más recientemente, en Florida. Incluso la Administración Biden está presionando para aumentar el salario mínimo federal hasta 15 dólares como parte de su paquete de estímulo COVID-19. Miles de trabajadores de McDonald's en docenas de ciudades estadounidenses ya se han declarado en huelga para impulsar la medida. A su vez, Matthew Finkin, un profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois y especialista en derecho laboral, destacó el medio Vice que espiar a los empleados para conocer cómo organizan sus uniones e incluso simplemente dar la impresión de que los están vigilando, es ilegal y viola las leyes laborales federales. Tampoco importa si realmente hay represalias o castigos como resultado de esta vigilancia.

