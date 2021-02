https://mundo.sputniknews.com/20210225/presidente-uruguayo-cumple-primer-ano-de-gobierno-con-altibajos-en-gestion-del-covid-19-1109256145.html

Presidente uruguayo cumple primer año de Gobierno con altibajos en gestión del COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — El 1 de marzo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cumple el primer año de un Gobierno marcado por la aprobación... 25.02.2021

Los "objetivos programáticos" refieren a la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de medidas de más de 400 artículos sobre diversos temas que incluyen seguridad, educación y economía, entre otros, además del presupuesto.Uruguay registró el primer caso de COVID-19 el 13 de marzo, menos de dos semanas después de que Lacalle Pou fuera juramentado como presidente."A mi juicio [la estrategia] le salió bastante bien, sobre todo en los primeros ocho meses, cuando la pandemia estuvo bajo control y prácticamente la mayoría de los objetivos programáticos que tenía el presidente se aprobaron en el Parlamento", agrega el académico.Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, Chasquetti dice que a partir de noviembre, ante un aumento significativo en el número de contagios y la falta de anuncios sobre la compra de vacunas, "se generó preocupación y críticas, porque la situación es muy endeble, porque se necesita vacunar, porque todo el mundo empezó a recibir vacunas".Sin embargo, la confirmación para esta semana de la llegada de las primeras 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac, aplaca esas críticas, consideró por su parte el politólogo Jorge Lanzaro.El 1 de marzo, cuando se cumple un año de la asunción de Lacalle Pou, comienza la primera etapa de vacunación en Uruguay, que abarcará a trabajadores menores de 60 años de la educación, policías, militares, bomberos y funcionarios del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay.Estrategia económicaLas principales críticas al Ejecutivo tienen que ver con la estrategia económica para atender la pandemia, coincidieron los especialistas.Para Chasquetti, el Gobierno actuó en consecuencia a los preceptos programáticos que tenía de antemano, que eran "equilibrar la cuentas del Estado".Semanas atrás, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que el Gobierno destinó 2,3 puntos del Producto Interno Bruto durante 2020, lo que calificó como una respuesta "contundente" ante las consecuencias económicas de la pandemia.Chasquetti consideró que la extensión de la pandemia y la crisis económica que conlleva hacen que esto se convierta en un problema para el Gobierno, que "en algún momento va a tener que introducir cambios a esta idea de contener el gasto y practicar la austeridad".Ese es el reclamo del opositor Frente Amplio (centro izquierda), que gobernó el país los últimos 15 años (2005-2020), pero desde hace unos meses también de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que forman parte de la coalición de Gobierno.Estos partidos consideran que se debe aumentar el gasto para políticas sociales en el contexto de la pandemia, explicó el politólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum.Para Chasquetti, ese cuestionamiento de los socios de Gobierno es curioso, dado que dos meses antes aprobaron el Presupuesto para los próximos cinco años, estableciendo metas macroeconómicas acorde a la política implementada, pero el analista entiende que las críticas responden a un deterioro social que ya se empieza a notar."Ahora empiezan a aparecer estos otros problemas de política que quedaron en suspenso por la gestión de la pandemia (…) la situación económica social de la población uruguaya, de los sectores de la población más débiles, más necesitados, requieren de políticas sociales más poderosas y eso es lo que está empezando ahora a ser objeto de un debate más fuerte", agregó Lanzaro, doctor en Ciencias Políticas por la Universite VII de París.El 24 de febrero, Arbeleche reconoció que en 2020 hubo un aumento de las personas en situación de pobreza, que estimó en dos o tres puntos porcentuales.Según datos oficiales, en 2019 había 5,9% de los hogares y 8,8% de las personas por debajo de la línea de pobreza.Ley de Urgente ConsideraciónLa aprobación de la LUC, a pesar de la pandemia y las diferencias dentro de la propia coalición, es considerada uno de los grandes logros del Gobierno."Una parte del programa de Lacalle Pou está en la LUC y lo logró pasar [en el Parlamento]", señaló Chasquetti.Sin embargo, la LUC ahora se enfrenta a una recolección de firmas por parte de la oposición, el movimiento sindical y organizaciones sociales, en busca de un referéndum para derogarla.Para Botinelli, llegar a la cantidad de firmas necesarias para un referéndum (cerca de 600.000) no es una tarea sencilla, ya que la LUC "no tiene un ancla firme, un tema clave para focalizar la estrategia", y a eso se le suma el contexto de la pandemia, que limita la posibilidad de recolección.De todas formas, el politólogo consideró que va a ser una evaluación importante para el presidente ver a cuantas firmas se llega.Lacalle Pou llegó a la presidencia tras vencer en una segunda vuelta electoral al candidato oficialista Daniel Martínez por un estrecho margen —48,87% frente a 47,35%—, gracias al apoyo de los votantes de los partidos que hoy integran la coalición de Gobierno.En la primera vuelta, celebrada el 27 de octubre, Lacalle Pou terminó en segundo lugar (que le permitió acceder al balotaje) con 28,62% de los votos por detrás de Martínez, que obtuvo 39,02%.Política exteriorEn materia de política exterior, el 2020 fue un año particular, donde el mundo mantuvo las fronteras cerradas y eso imposibilitó avances y encuentros, sobre todo a nivel comercial.Sin embargo, hubo algunos cambios, esperables, respecto a la política del Gobierno anterior, como la salida de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) o la postura sobre Venezuela.El Uruguay del FA había jugado un papel más neutral, buscando promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, pero esa posición se movió drásticamente con la llegada de Lacalle Pou que mantiene una censura explícita a Nicolás Maduro y un alineamiento a la postura de países como Colombia, Chile y el propio Estados Unidos, explica Chasquetti.En el campo del Mercosur es donde más se ha movido el Gobierno, con una apuesta clara hacia una flexibilización comercial del bloque que permita a sus miembros negociar bilateralmente con otros países.En ese sentido, el politólogo entiende que la visita al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, hace dos semanas, la primera salida al exterior de Lacalle Pou desde su asunción, tiene que ver con buscar apoyo a esa flexibilización, algo que parece más factible de encontrar en Brasil y Paraguay que en Argentina, debido a que Alberto Fernández tiene una visión ideológica distinta."El hecho de viajar a Brasil tiene que ver con eso, en el Mercosur son cuatro, primero me reúno con el que tengo más afinidades, luego con el siguiente (Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, que estuvo en Uruguay la semana pasada) y dejo para lo último con el que tengo más diferencias", que es Argentina, explicó.El Mercosur (Mercado Común del Sur) está conformado por Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Venezuela (actualmente suspendido) y como el propio Lacalle Pou ha resaltado en varias oportunidades, se mueve por consenso y no por votación.

