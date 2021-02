https://mundo.sputniknews.com/20210225/nos-han-convertido-en-cobayas-la-actriz-victoria-abril-define-la-pandemia-como-coronacirco-1109246245.html

"Nos han convertido en cobayas": la actriz Victoria Abril define la pandemia como "coronacirco"

Victoria Abril es la ganadora del premio Feroz de Honor de 2021. La veterana actriz recibía este galardón en una presentación, celebrada en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Un acto que, en un principio, se antojaba plácido. Evento en el que cine, televisión y trayectoria de la madrileña debían ir de mano. La realidad fue bien distinta.Sobre las tablas apareció una Abril animada, enfundada en un holgado y colorido conjunto y sin mascarilla. Este detalle no pasó desapercibido por los presentes, ni por la organización, que recordó a la actriz que el uso de cubrebocas era obligatorio. "Pero si hay distancia de seguridad", protestó la actriz. Una simple declaración que fue aperitivo de todo lo que vino después."Esto no es el COVID, es el coronacirco. Basta de esta farsa", fueron las primeras palabras que salieron de su boca nada más empezar la rueda de prensa. A su lado, María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), quien ejercía de presentadora, visiblemente incómoda tras las declaraciones de Abril.La actriz confesó que quería cambiar su residencia de Francia a Málaga. El motivo son las restricciones existentes en el país galo más estrictas que en España. Abril quiere bailar, ir a exposiciones o a cenar, actividades que no puede llevar a cabo bajo el gobierno de Emmanuel Macron, a quien criticó por "arremeter contra nuestras libertadas individuales". "La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no?", indicó, ante la mirada atónita de toda su audiencia, que no sabía si estaba actuando o no.Y siguió. La intérprete de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto señaló que el coronavirus había roto familias y amistades. No entiende porque no puede ver a su madre o por qué su hijo tiene miedo de ir a visitarla. Dijo que toma precauciones antes de la temporada de gripe. Para ella, más que suficiente. A la vista está la falta de mascarilla. Es más, cree que la pandemia no es tan grave como parece, ya que hay enfermedades que provocan más muertes al año. "Este año el COVID ni siquiera habrá provocado el 5% de las muertes naturales. Nos han convertido en cobayas. Si no puedes curar, no hagas daño".También dio su opinión sobre las vacunas. La que es hasta la fecha la única arma para defender a la humanidad del virus, tampoco es de su agrado. "Los efectos de las vacunas no se sabe cuáles son", empezó. Abril afirmó que "las vacunas no están testadas" y que "hay más muertes con vacunas que sin ellas". Bajo su opinión, el planeta no pasa una pandemia, sino una "plandemia". Es la conclusión que saca de los foros científicos que consulta a través de Internet.La artista reconoció que si "hay que pasar por conspiracionista, se pasa". Este no fue el adjetivo que utilizaron las redes sociales para definir la intervención de la galardonada. Una mezcla de indignación, humor y alucinación se marinó en Twitter para convertir a la actriz en tendencia por sus declaraciones.Tras las palabras de Abril, Guerra acudió a las redes sociales para decir que la organización no comparte la opinión de la actriz. Veremos como recibe su corona en la gala prevista para el martes 2 de marzo en Madrid. Feliz estará. Visto lo visto, la mascarilla se la dejará en casa.La AICE, encargada de los Premios Feroz, no quitará la condecoración a la intérprete madrileña, ya que no valora sus comentarios, sino su dilatada carrera. Menos mal para ella.

