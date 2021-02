https://mundo.sputniknews.com/20210225/la-sanidad-britanica-critica-la-dieta-de-gwyneth-paltrow-para-tratar-las-secuelas-del-covid-19-1109233870.html

La sanidad británica critica la dieta de Gwyneth Paltrow para tratar las secuelas del COVID-19

La actriz hollywoodense Gwyneth Paltrow, famosa por su afición a la medicina alternativa, fue criticada por el director médico del Servicio Nacional de Salud... 25.02.2021, Sputnik Mundo

Anteriormente, la popular intérprete reveló en su blog personal que había contraído el coronavirus y sufrió ciertos efectos secundarios de la enfermedad, como "fatiga y niebla mental". También reveló que un "practicante de medicina funcional" le había recomendado una dieta cetogénica y basada en plantas, sin azúcar ni alcohol, y el ayuno hasta las 11 de la mañana todos los días. La también gurú del estilo de vida saludable contó que "toma saunas infrarrojas tan a menudo como puede, todo al servicio de la curación". Powis, a su vez, advirtió que "al igual que el virus, la desinformación traspasa fronteras, muta y evoluciona". Subrayó que, si bien le "desea lo mejor" a Paltrow, "algunas de las soluciones que recomienda no son las que recomendaría la NHS".Paltrow ha sido criticada en reiteradas ocasiones por promover consejos de salud y productos cuya eficacia no ha sido demostrada por los médicos. En septiembre de 2019, recomendó a sus fans los baños de vapor vaginales, llamados a veces baños del yoni. No obstante, algunos ginecólogos advierten que esta práctica puede ser peligrosa."Echar vapor a la vagina puede afectar al sano equilibrio de bacterias y niveles de pH y causar irritación, infecciones —como vaginosis bacteriana o candidiasis— e inflamación. También podría quemar la delicada piel alrededor de la vagina", declaró Vanessa Mackay, portavoz del Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras de Reino Unido, en una entrevista con la BBC.

