La posible retirada de la inmunidad a Puigdemont y una nueva euroorden contra él: ¿qué pasará ahora?

La posible retirada de la inmunidad a Puigdemont y una nueva euroorden contra él: ¿qué pasará ahora?

Aunque la Eurocámara previsiblemente vote en marzo por retirar la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán y dos de sus exconsejeros, no perderán sus... 25.02.2021

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respaldó el 23 de febrero por 15 votos a favor y 8 en contra la propuesta de privar de inmunidad a Carles Puigdemont y también a dos de sus exconsejeros en la Generalitat catalana, Toni Comín y Clara Ponsatí. Este órgano, presidido por el español Adrián Vázquez (Ciudadanos), dio así su visto bueno al informe presentado por el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki. El asunto ha pasado al Pleno, que se pronunciará mediante votación el 8 de marzo. La composición de la comisión es un reflejo del arco europarlamentario, de ahí que se pueda vaticinar el voto del Pleno. Los políticos catalanes no perderán sus escaños, pero el Europarlamento notificará a España que pueden ser investigados o llevados a juicio. De este modo, un voto favorable (se necesitan 705) supondrá la reactivación de la euroorden para extraditar a Puigdemont a España. En principio, los parlamentarios de los grupos popular, socialista, liberal y conservador apoyarán el suplicatorio. A partir de aquí, la justicia belga tendría que decidir sobre su entrega a España, por lo que cabe prever un choque entre las autoridades judiciales belgas y las españolas en caso de que las primeras denieguen la euroorden que podrá reactivar el Tribunal Supremo de España (TS), desactivada desde el momento en que fueron elegidos eurodiputados.¿Qué hará la justicia belga?El 7 de enero ya falló en el caso del exconsejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, rechazando su entrega a España. Puig, reclamado por malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, no gozaba de inmunidad parlamentaria, pero igualmente el Tribunal de Apelaciones de Bruselas argumentó que el TS no es competente para juzgarles y que teme que se vulnere su presunción de inocencia. Es decir, el precedente no augura un desenlace favorable para el eventual propósito del TS. "Lo más lógico es que sea paralelo al proceso al que fue sometido Puig, así que la perspectiva para Puigdemont es verse sometido a un proceso judicial en Bélgica que, muy probablemente, tendrá las mismas perspectivas de no extradición a España que su compañero de Gobierno", explica a Sputnik Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management. "No hay duda de que habrá una nueva guerra judicial entre España y Bélgica, porque Bélgica no accederá a su extradición", añade por su parte el politólogo Manuel Monereo, quien subraya el carácter restrictivo de la justicia belga. "Por eso se fueron allí". En declaraciones a Sputnik, afirma que no existen en la UE "instancias directas para que Bruselas decida la vigencia o no de la euroorden", por lo que anticipa un "conflicto judicial con escasas posibilidades de producir una salida negociada entre ambas partes".¿Todos contentos?Los constantes equilibrios del Gobierno español, tanto en su seno como en su relación con el bloque de partidos nacionalistas y regionalistas que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, son muy parecidos a los que se intentan aplicar en las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno catalán. Las necesidades de PSOE y del PSC (su marca en Cataluña) por un lado y de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por otro, se retroalimentan y necesitan de los acuerdos tanto en Madrid como en Barcelona. Y estas relaciones de equilibrio se producen en un contexto en el que Carles Puigdemont reside alejado en Bruselas y presumiblemente lo seguirá haciendo. "Quien más interesado está en que de una u otra forma Puigdemont no vuelva a España, es Pedro Sánchez", constata Monereo. "Porque no hace falta ser un genio para darse cuenta de que por un lado el Gobierno central necesita los votos de los independentistas, y de otro busca una negociación en Cataluña entre el PSC y ERC". En un momento en que la vida política catalana está ocupada por las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat, ¿la reactivación de la euroorden podrá ser un factor de influencia? "Puigdemont se vuelve a poner en el centro del debate político en Cataluña y claro que puede influir en la formación de Gobierno y en la relación entre España y Generalitat", opina Ayra, que contempla un motivo para la unidad en el campo independentista que supere el actual distanciamiento entre el partido de Puigdemont ‒Junts per Catalunya (JxCat)‒ y ERC: "Porque esto es algo que desde el independentismo se considera una persecución. Además, al independentismo catalán esto le sirve como ariete contra el Gobierno, la democracia española y por ende a la europea. Puigdemont lo ha dicho: ¿cómo van a dar lecciones a Rusia con la persecución política de altos dirigentes del independentismo catalán?"¿JxCat en fuera de juego?En el complejo escenario político catalán, el asunto de una nueva petición de extradición a España para Puigdemont añade variables al mantenimiento de lo que Aira denomina "dialéctica de confrontación", que no se resolverá hasta la asunción de medidas político-jurídicas en forma de indultos o amnistía, recalca. Las elecciones catalanas del 14 de febrero arrojaron como resultado una mayoría de votos de las formaciones independentistas, si bien su espectro ideológico es dispar. En ese diapasón independentista, "Puigdemont no ocupa la centralidad en Cataluña, la ocupa ERC", señala Manuel Monereo, quien argumenta que es ERC quien saca provecho de la postura del expresidente y JxCat. "Es una trampa, van a jugar al martirio, a seguir criticando al Estado español, cosa que no le viene mal a ERC". A Pedro Sánchez le conviene que Puigdemont pueda seguir en Bélgica, subraya. "Lo que le vendría mal a todos es que Puigdemont apareciera en Cataluña. Si mañana aparece allí esposado y en la cárcel. ¿Qué hace ERC? ¿Qué hace el PSC y el Gobierno central? Porque lo que va a hacer PP, Vox y C's ya lo sabemos. Por eso todos están muy contentos de que se quede allí y no venga", concluye este politólogo.

