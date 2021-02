https://mundo.sputniknews.com/20210225/italia-de-luto-por-embajador-y-carabinero-fallecidos-en-el-congo-1109244465.html

Italia, de luto por embajador y carabinero fallecidos en el Congo

Italia, de luto por embajador y carabinero fallecidos en el Congo

ROMA (Sputnik) — La muerte del embajador Luca Attanasio y del carabinero Vittorio Iacovacci en la (República Democrática del Congo (RDC) conmueve a Italia y... 25.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-25T17:44+0000

2021-02-25T17:44+0000

2021-02-25T17:50+0000

internacional

italia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1109246457_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_db4ec44065e37037c9e8d526d52f9a0a.jpg

Este 25 de febrero en Roma se celebró el funeral de Estado por el embajador Attanasio y el carabinero Iacovacci, asesinados en una emboscada en la RDC. En el acto solemne participaron el primer ministro, Mario Draghi, los presidentes de ambas Cámaras del Parlamento, varios ministros, diputados y senadores, así como la alcaldesa de la capital, Virginia Raggi.El presidente de Italia, Sergio Mattarella, no pudo asistir a la ceremonia por una indisposición declaró, pero declaro que recibió "con consternación la noticia del ataque contra un convoy internacional cerca de la ciudad de Goma (…) La República italiana está en luto por los servidores del Estado que perdieron la vida cumpliendo su deber profesional".Attanasio, de 43 años, era jefe de la Embajada italiana en Kinshasa, la capital de la RDC, desde septiembre de 2017 y, además de sus cargos diplomáticos, se dedicaba a varios proyectos humanitarios. Hace tan solo cuatro meses recibió el premio internacional Nassiriya por la paz, que se concede a las personas que se distinguieron en la promoción de la paz.A su vez, Vittorio Iaccovacci, de 30 años, formaba parte de la segunda brigada móvil de carabineros, una unidad de elite. Se encontraba en la RDC desde el pasado septiembre y, según comunicaron sus parientes, dentro de poco tenía que volver a Italia para casarse.Crónica del ataqueLa tragedia ocurrió este 22 de febrero por la mañana en el parque nacional del Virunga. El convoy del Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la ONU fue atacado por media docena hombres armados con fusiles de asalto AK-47 y un machete.Las autopsias, realizadas en el hospital Gemelli de Roma, permitieron excluir la versión de la ejecución deliberada de Attanasio y Iacovacci y confirmaron que se trató de un intento de secuestro.Tras parar el convoy, los atacantes asesinaron al chófer local, Mustapha Milambo, para atemorizar a los pasajeros y arrastraron a Attanasio y Iacovacci al bosque cercano, pero fueron descubiertos por los guardias del parque. En el tiroteo que siguió fue abatido el carabinero, mientras el embajador fue herido gravemente en el abdomen y falleció una hora después en el hospital.Según la información divulgada por las autoridades congoleñas, los responsables de la matanza son los rebeldes de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). Una de las pruebas a favor de está versión es que los agresores se dirigían en swahili a sus presos, pero entre sí hablaban en kiñaruanda, un idioma difundido en Ruanda y en las regiones confinantes de Uganda y de la RDC.Sin embargo, los rebeldes desmienten las acusaciones y echan la culpa a las Fuerzas Armadas congoleñas y a los militares ruandeses.Un parque lleno de peligrosEl parque de Virunga, donde se produjo el ataque, está situado en el este de la RDC y forma parte de la lista de patrimonio de humanidad de la UNESCO. Cuenta con casi cien años de historia y alberga un cuarto de la población de los gorilas de montaña del mundo.Desafortunadamente, las riquezas naturales no son lo único que le da fama. A pesar de que oficialmente la guerra civil en la RDC terminó hace casi 20 años, el este del país sigue siendo zona de conflicto. En Virunga hay más de 130 grupos armados que luchan por el control sobre los recursos minerales locales. Entre otras riquezas, la región dispone de yacimientos de cobalto y coltán, dos metales que tienen una importancia crucial para la industria de la telefonía móvil.Entre las actividades ilegales de los rebeldes figuran la caza y la pesca furtiva, tala ilegal de árboles, contrabando de carbón, robos y chantaje a la población. También fueron reportados casos de secuestro de turistas con el fin de sabotear el desarrollo del parque.En el parque hay un cuerpo de guardias, pero los casi 700 militares que lo componen son mucho menos numerosos que los rebeldes. En las últimas dos décadas unos 200 guardias perdieron la vida en los enfrentamientos con las FDLR y otros grupos insurgentes.Preguntas por resolverTras la muerte de los dos italianos, las autoridades congoleñas prohibieron a los diplomáticos y los embajadores extranjeros moverse por el territorio del país sin informar con antelación al Ministerio de Exteriores de la RDC.De hecho, parece sorprendente que el convoy de la ONU, compuesto de dos todoterrenos, viajase sin escolta en un territorio tan peligroso. Ahora, después de la tragedia, las instituciones implicadas tratan de esquivar la responsabilidad.Según una nota difundida por la PAM, fueron las autoridades locales las que autorizaron el desplazamiento sin escolta. Al mismo tiempo, el general congoleño Abba Van, entrevistado por la agencia alemana DPA, afirmó que la policía local no había sido informada del viaje del embajador y se declaró asombrado de que el diplomático se encontrase sin una fuerte escolta.Italia pidió a la ONU que preparase un informe detallado sobre las circunstancias de la muerte de Iacovacci, Attanasio y el chófer Milomba. Quizás las investigaciones de la ONU arrojen luz sobre este episodio siniestro. A su vez, para la comunidad internacional las muertes de los dos italianos y el chófer congoleño servirán de recordatorio de que el conflicto en la RDC aún no está acabado y sigue causando víctimas casi veinte años después del fin de la guerra civil.

/20210224/1109180268.html

/20210224/1109125972.html

/20210223/1109073414.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Aleksandr Dunáev

Aleksandr Dunáev

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Aleksandr Dunáev

italia, europa