https://mundo.sputniknews.com/20210225/el-nuevo-parche-de-cyberpunk-2077-se-retrasa-debido-al-reciente-ciberataque-1109200025.html

El nuevo parche de 'Cyberpunk 2077' se retrasa debido al reciente ciberataque

El nuevo parche de 'Cyberpunk 2077' se retrasa debido al reciente ciberataque

El desarrollador de videojuegos polaco CD Projekt Red, responsable del videojuego futurista 'Cyberpunk 2077', anunció que el lanzamiento del parche 1.2... 25.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-25T11:04+0000

2021-02-25T11:04+0000

2021-02-25T11:04+0000

tecnología

cyberpunk 2077

videojuegos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1093823118_134:95:1393:803_1920x0_80_0_0_f9a837be5bc8385de9a65ad53da73607.png

En un comunicado oficial, los representantes del estudio explicaron que todavía están lidiando con los problemas de la infraestructura informática causados por el hackeo a gran escala que CD Projekt Red sufrió a principios de febrero. En ese entonces, los ciberpiratas accedieron a la red interna de la empresa y robaron una gran cantidad de documentos y datos —entre ellos los códigos fuente de Cyberpunk 2077 y The Witcher— y luego los vendieron en una millonaria subasta."Hemos estado trabajando en numerosas mejoras de calidad y parches, y todavía tenemos trabajo por hacer para asegurarnos de que eso sea lo que obtengan. Con eso en mente, estamos planeando un lanzamiento en la segunda mitad de marzo", afirmó el estudio. Los creadores de Cyberpunk 2077 agregaron que "no es una noticia que les guste compartir", pero simplemente quieren asegurarse de lanzar la próxima actualización "de manera correcta".El lanzamiento del videojuego de rol de acción Cyberpunk 2077, cuyo desarrollo comenzó en 2012, había sido aplazado tres veces por problemas de optimización para las consolas más modernas. El juego recibió reseñas generalmente positivas por parte de los críticos y rompió récords con más de 8 millones de preventas. No obstante, muchos usuarios quedaron decepcionados por los numerosos bugs que contenía. En diciembre de 2020, la compañía emitió un comunicado en el que prometió arreglar los errores y los crashes y mejorar la experiencia general de los gamers. Asimismo, ofreció devolver el dinero a aquellos usuarios que lo solicitaran.

/20201228/estos-son-los-videojuegos-mas-espectaculares-del-2020-1093962484.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cyberpunk 2077, videojuegos