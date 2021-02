https://mundo.sputniknews.com/20210225/constanza-schonhaut-la-candidata-a-constituyente-que-propone-un-estado--cuidador-para-chile-1109199096.html

Constanza Schonhaut, la candidata a constituyente que propone un "Estado cuidador" para Chile

25.02.2021

La joven abogada Constanza Schonhaut es candidata a constituyente en Chile por el espacio Convergencia Social —dentro de la coalición Apruebo Dignidad— y una de las más destacadas entre los postulantes por lo novedoso de sus propuestas.Schonhaut se preguntó "qué tipo de Estado queremos". "De ahí surge la idea de un Estado cuidador de las personas, de las comunidades y del medio ambiente, para proyectar la vida misma y la interdependencia social", explicó.La candidata destacó que se trata de "una vuelta de tuerca con un concepto nuevo" indispensable para "empezar a pensar más complejamente lo que vivimos hoy día" y que "la dignidad se haga costumbre".Por ello llamó a defender "mínimos comunes a toda la ciudadanía en términos de educación, salud, vivienda, pensiones y el derecho al cuidado, a través de salarios dignos y un trabajo remunerado compatible con los tiempos de cuidado y de descanso", apuntó. La postulante se reivindica como feminista y afirmó que "el proceso constituyente nos encuentra a las feministas más organizadas". "Los derechos sexuales y reproductivos serán parte del debate", sostuvo.Sin embargo, señaló que esta cuestión "habla sobre cómo configuramos un sistema de salud y de prevención". De hecho, Schonhaut afirmó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Chile "hace pensar que un sistema de salud universal y gratuito es posible".Argentina y México sellan el eje progresista en la región El presidente argentino Alberto Fernández fue el invitado especial de su par de México, Andrés Manuel López Obrador, para los festejos por el Bicentenario de la promulgación del Plan de Iguala.En este sentido, destacó la necesidad de una "confraternidad en América Latina para lo que es este nuevo orden mundial casi apocalíptico que está surgiendo en la pandemia", y respecto a lo cual remarcó la fabricación de la vacuna de AstraZeneca entre ambos países.Según su visión, esto es auspicioso porque le permite al Ejecutivo mexicano forjar un eje progresista en la región pese a "las redes transnacionales que EEUU mantiene en México con el T-MEC", el tratado de libre comercio de América del Norte.López y Rivas, colaborador del diario La Jornada, se refirió a la administración Biden y el vínculo con México. "La llegada de Biden, si bien nos da un respiro y abre una esperanza para que pueda lograrse algo, no me despierta una esperanza de cambio estructural", dijo.En relación con el Plan de Iguala indicó que "fue muy importante para poner fin a una guerra de desgaste de once años" y permitió que el "Estado mexicano comenzará a establecerse como tal".Pero resaltó que "el documento dejó los fueros del Ejército y de la Iglesia incólumes" y el Plan "representa el triunfo de una contrarrevolución de los anhelos de independencia profunda, porque surgió un imperio y debieron pasar tres años hasta la república".En el programa se informó a su vez acerca de los motines carcelarios en Ecuador; la respuesta del gobierno chileno a los ataques incendiarios en la región indígena de la Araucanía; y la tensión entre Canadá y China por la situación de los uigures.También se informó sobre la amenaza de muerte del guerrillero Jesús Santrich al presidente colombiano Iván Duque; y la creación del Ministerio de la Soledad en Japón para tratar el aumento de la tasa de suicidios en pandemia. El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

