Cómo escoger un aguacate maduro y preservarlo bien: una respuesta científica

Cómo escoger un aguacate maduro y preservarlo bien: una respuesta científica

25.02.2021

Cómo saber si un aguacate está maduroAl igual que los tomates y los plátanos, los aguacates son frutas climatéricas, lo que significa que siguen madurando después de la cosecha, explica Guy Crosby, editor científico de America's Test Kitchen y profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Así que incluso si los compras duros, acabarán madurando. Crosby señala los cuatro estadios de madurez propuestos por el Consejo del Aguacate Hass como guía, explicando que es mejor palpar la verdura que determinar su madurez por el color. Además, el modo correcto de palpar es con la palma de la mano y no con los dedos. La mejor manera de almacenar un aguacateNo es necesario refrigerar los aguacates a menos que quieras retrasar el proceso de maduración. Por otro lado, puedes acelerar el proceso uno o dos días si los pones dentro de una bolsa de papel junto con otra fruta que emita etileno, como un plátano o una manzana. El etileno es una fitohormona que ayuda a las frutas y verduras a madurar.Contrariamente a la creencia popular, mantener el hueso en el aguacate no evitará que se madure, agrega el chef y asesor culinario Jason Hernández. Lo que sí puedes hacer es cubrir el aguacate cortado con una película de plástico para bloquear el acceso de oxígeno. También es posible rociar la pulpa con zumo de limón o de lima, o incluso con vinagre, para bajar el pH, lo que reducirá la velocidad a la que la enzima responsable del oscurecimiento reacciona con el aire.¿Se pueden congelar los aguacates?Si quieres conservar los aguacates a largo plazo, es posible congelarlos. Los puedes cortar por la mitad, pelarlos y quitarles el hueso. Luego, se aconseja untar toda la superficie con zumo de limón y envolverlos en plástico que se adhiera a la fruta de una forma ajustada. Se colocan en una bolsa con cierre, quitando tanto aire como puedas, y se congelan. Para congelar el aguacate triturado, simplemente pon el puré de aguacate en una bolsa y ciérrala lo mejor posible. Se recomienda no congelar mucha masa en la misma bolsa, o ponerla más plana para que sea más fácil descongelarla. Así, solo hacen falta unos 30 minutos para descongelar una porción con un grosor de un centímetro. En general, lo más importante es cortar el acceso del oxígeno a la verdura para que no se oscurezca.

