Bolsonaro defiende que las empresas estatales deben tener una visión social

Bolsonaro defiende que las empresas estatales deben tener una visión social

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro defendió que las empresas estatales deben tener una "visión social", poco después de que... 25.02.2021, Sputnik Mundo

"Una empresa estatal, sea la que sea, tiene que tener su visión social; no podemos admitir una estatal con un presidente que no tenga esa visión", aseguró el presidente durante un acto en la presa de Itaipú (en la frontera con Paraguay) retransmitido en directo en sus redes sociales.El acto fue el último como presidente de la presa Itaipú Binacional del general Joaquim Silva e Luna, que en los próximos días pasará a presidir Petrobras en sustitución del actual presidente, Roberto Castello Branco. La semana pasada, Bolsonaro decidió apartar a Castello Branco como respuesta a la política de aumento de los precios de los combustibles de la petrolera, algo que en el mercado financiero fue recibido como una interferencia no deseable.Bolsonaro defendió el papel social de las empresas estatales la misma semana en que presentó a los parlamentarios sus proyectos para privatizar Eletrobras y Correos, dos de las mayores empresas públicas del país.

