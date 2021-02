https://mundo.sputniknews.com/20210225/ant-37-el-bombardero-pesado-de-la-urss-que-no-pudo-ser--1109260232.html

ANT-37: el bombardero pesado de la URSS que no pudo ser

El 25 de febrero de 1936, el bombardero soviético de largo alcance ANT-37 alzó el vuelo por primera vez. A pesar de que su destino de convertirse en un... 25.02.2021, Sputnik Mundo

defensa

historias militares

urss

bombardero

A mediados de los años treinta del siglo pasado, fue encomendada a la oficina de diseño de Andrei Tupolev una tarea de gran importancia: desarrollar su propio bombardero de largo alcance capaz de llevar una carga de una tonelada de bombas y tener una velocidad de al menos 350 km/h.Los diseñadores, liderados por Pável Sukhoi, decidieron llevar a cabo el proyecto en forma de un monoplano con un ala, con un elevado alargamiento de 11,3 metros y una baja carga alar. La aeronave bautizada ANT-37 (oficialmente DB-2) tenía dos motores, aunque en su diseño fueron empleados también algunos elementos del ANT-36. La aeronave tendría la capacidad de carga exigida, pero tendría una menor velocidad de vuelo, que ascendería a tan solo 250 km/h. Al mismo tiempo, contaría con tres ametralladoras ShKAS para defensa propia.El primer ejemplar del avión se construyó el 15 de junio de 1936, lo que dio comienzo a las pruebas de fábrica. Un mes más tarde, la aeronave fue trasladada para las pruebas estatales, pero el 20 de julio se produjo una catástrofe. Murió el electricista de abordo. La razón fue la vibración que hizo que la cola del avión se desprendiese.La tragedia impulsó varios cambios en el diseño de la aeronave y el 18 de febrero de 1936 se completó la construcción del bombardero modificado. El 25 de febrero, el segundo ANT-37 surcó el cielo por primera vez. El 20 de agosto del mismo año, tras finalizar las pruebas de fábrica, la aeronave pilotada por el piloto Mijaíl Alekseev realizó un vuelo sin escalas de 4.955 kilómetros Moscú - Omsk - Moscú en 23 horas 20 minutos. El avión llevaba una carga de bomba de 1.000 kg a una velocidad media de 213 km/h.Una segunda vidaEl alcance del ANT-37 resultó ser más de lo planeado, pero la velocidad, al contrario, no llegaba hasta los límites solicitados. Además, de nuevo se detectó la vibración en la cola. Como resultado, el avión se retiró de las pruebas y se detuvo el trabajo en la versión del bombardero. No obstante, en la producción quedó un avión no terminado y, dado que tenía un buen alcance de vuelo, el Gobierno soviético mandó a convertirlo en un avión récord capaz de navegar entre 7.000 y 8.000 kilómetros sin escalas. La aeronave, bautizada Rodina (Patria, en ruso), fue equipada con motores M-86, que eran más potentes y contaban con hélices de paso variable de tres palas. Además, se le retiró el armamento, fue aumentado el volumen de los tanques de combustible y le modificaron el morro del fuselaje.El 24 de septiembre de 1938, desde el aeródromo de Monino, una tripulación femenina compuesta por la comandante Valentina Grizodubova, la copiloto Polina Osipenko y la navegante Marina Raskova voló a la ciudad de Jabarovsk en el Lejano Oriente ruso. El avión recorrió más de 6.400 kilómetros sin escalas en 26 horas y 29 minutos. La tripulación estableció un récord mundial del mayor alcance de vuelo para una tripulación femenina.

historias militares, urss, bombardero