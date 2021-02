El relevo de la llama olímpica se mantendrá en secreto hasta última hora por la pandemia

https://mundo.sputniknews.com/20210225/1109192573.html

TOKIO (Sputnik) — El comité organizador de los Juegos de Tokio mantendrá en secreto hasta última hora los detalles del relevo de la antorcha olímpica que... 25.02.2021

Los participantes de la carrera y los medios podrán desvelar la información de cada tramo con media hora de antelación como máximo, para evitar aglomeraciones. La restricción, que el comité dio a conocer en una rueda de prensa, se extiende a las publicaciones en redes sociales.Aquellas personas que no se contenten con la transmisión en directo y decidan presenciar el relevo en estadios, parques y otros lugares que brindan la posibilidad de regular el aforo, tendrán que venir en mascarillas, abstenerse de los vítores y limitarse a aplaudir. Si las medidas estipuladas no impiden concentraciones, los organizadores se reservan el derecho de suspender la carrera en algunos tramos.En cuanto a los participantes del relevo, se les recomienda que reduzcan a un mínimo las visitas a locales de restauración durante las dos semanas previas al evento o, cuando resulte imposible, eviten sentarse frente a otros comensales o conversar durante la comida. También se les aconseja que hagan un seguimiento de su salud, en particular para asegurarse de que no tienen fiebre.El relevo de la antorcha olímpica arrancará el 25 de marzo en la prefectura de Fukushima y se prolongará por 121 días, hasta el 23 de julio, el día inaugural de los Juegos de Tokio. La carrera se extenderá a 47 prefecturas de Japón y contará con 10.000 participantes.

