Putin denuncia intentos de impedir el desarrollo de Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con los directivos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) e hizo unas declaraciones importantes

Rusia se está enfrentando a una política de contención que busca socavar sus valores e impedir su desarrollo económico, recalcó el mandatario ruso:Esas acciones tienen por objetivo “debilitar a Rusia y ponerla bajo el control externo, lo que ya está sucediendo en algunos países del espacio postsoviético”, indicó Putin.Además, el presidente ruso denunció otra campaña antirrusa, “una campaña informativa dirigida precisamente contra nosotros, con acusaciones inapelables e infundadas en cuanto a varios temas”. “Aparecieron informaciones que buscan poner en tela de juicio los logros de Rusia alcanzados, sobre todo, en el ámbito médico y en la lucha contra el COVID-19”, puntualizó el mandatario ruso.Entre las tareas que le corresponde cumplir al FSB Vladímir Putin mencionó la protección del orden constitucional y en este contexto comunicó que el organismo desarticuló la actividad de medio millar de espías en 2020.También el líder ruso subrayó que el país necesita una estrategia nacional para defender a Rusia de los peligros tecnológicos que acechan a la sociedad.En otros temasLos países occidentales están utilizando la pandemia del coronavirus para "castigar" a los gobiernos que no les obedecen. Así declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al intervenir en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.La política no transparente de las redes sociales, que censuran a discreción el contenido, es motivo de creciente preocupación, recalcó el canciiler ruso en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.“En ese contexto, la tarea de elaborar normas para regular las redes sociales a niveles nacional e internacional a fin de prevenir ese tipo de abusos representa una prioridad”, puntualizó el canciller ruso.Según el jefe de la diplomacia rusa, el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU necesita corregirse.En otro orden, el presidente de EEUU, Joe Biden, en la cumbre del G7 que se realizó por videoconferencia, instó a luchar conjuntamente contra las prácticas chinas que, supuestamente, quebrantan las bases del sistema económico internacional. Sin embargo, los socios de EEUU del G7 procuraron atenuar la retórica y no respaldaron el anhelo antichino de EEUU.La reunión cimera ha evidenciado que, si bien la Unión Europea y EEUU siguen siendo aliados cercanos con valores e intereses coincidentes, en lo relativo a la política china Bruselas puede mantener cierto nivel de independencia.Según el experto chino Yang Mian, China es el socio comercial más grande de la UE. Por otra parte. la burda política del expresidente Donald Trump también ocasionó daño a la economía europea. Por eso, la UE no seguirá ciegamente el derrotero de EEUU.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

