Prestigiosas figuras del mundo advierten sobre un posible golpe electoral en Ecuador

La Internacional Progresista, integrada por el pensador Noam Chomsky y el economista Yanis Varoufakis entre otras personalidades, advirtió sobre "una campaña... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T09:57+0000

voces del mundo

yaku pérez

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

latinoamérica

andrés arauz

geopolítica

ecuador

joe biden

eeuu

La Internacional Progresista (IP) alertó acerca de la decisión de la Contraloría y la Fiscalía de Ecuador de realizar pericias en la base de datos del sistema informático del organismo electoral, que guarda los resultados de la primera vuelta del 7 de febrero. "Se está produciendo una reacción violenta contra la democracia. (…) No hubo ninguna base legal para ese recuento ni evidencia de fraude que lo justifique", asegura el documento firmado por el grupo integrado por destacadas personalidades a nivel global, como el excanciller brasileño Celso Amorim, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y la escritora canadiense Naomi Klein.Para Mariano Nascone, quien se desempeñó como director de asuntos sociales de Unasur entre 2015 y 2018, la Fiscalía "no tiene atribuciones para hacer la pericia" y se trata de "una clara intromisión sobre el poder electoral". Esa intromisión tiene sus ramificaciones internas, externas y el respaldo de Washington. Una prueba de esto, según Nascone, es que "Diana Salazar, la fiscal general de Ecuador que ha pedido las pericias, acaba de recibir el premio anticorrupción del Departamento de Estado de EEUU".Nascone coincidió con IP en que la Fiscalía y las denuncias de supuesta financiación por parte de la guerrilla colombiana del ELN al candidato correísta Andrés Arauz "son estrategias que buscan desprestigiar, en el mejor de los casos, su imagen". Cambios y continuidades en la política exterior de Joe BidenEl sociólogo Gabriel Merino, autor del libro Geopolítica y economía mundial: El ascenso de China, la era Trump y América Latina, evaluó los primeros pasos de la política exterior de la administración Biden. Respecto a la región, destacó que "hay una continuidad permanente en la política que es la hegemonía hemisférica y el disciplinamiento de cualquiera que amenace su hegemonía". Pero "lo que cambian son las estrategias", adujo. En ese sentido, afirmó que "los gobiernos latinoamericanos no tienen que hacer seguidismo ni tampoco ir hacia una confrontación con China y Rusia", sino que deben "aprovechar esas contradicciones entre las grandes potencias para reconstruir el bloque regional". Por otra parte, aseguró que EEUU "reforzará la presencia en Medio Oriente y se mantendrá en Europa y Japón", es decir, con sus aliados tradicionales. "La obsesión de los globalistas es construir instituciones", remarcó. Con China, "el gran cambio es que buscará subsumirla porque es clave para la estabilidad global y entonces buscará que privatice sus empresas para que entre el capital privado". El plan es "controlar Eurasia, sobre todo alejando a Rusia, lo que debilitaría a China", indicó. "Más que guerra comercial, que era lo que predominaba con Trump, y la retórica de la Guerra Fría, lo que Biden hará es reforzar las presiones sobre China, con los derechos humanos en el Tíbet, y cercarlo comercial y militarmente", apuntó Merino. En el programa se informó a su vez acerca de la gira del presidente argentino Alberto Fernández por México; y las masivas manifestaciones y las sanciones internacionales contra la junta militar birmana. También se informó sobre la entrada en vigor de la ley que reduce la cooperación entre Irán y los inspectores de la OIEA; la ventaja del candidato presidencial Mohamed Bazoum en Níger; y el traslado de la embajada de Guinea Ecuatorial en Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén. El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

2021

