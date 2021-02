https://mundo.sputniknews.com/20210224/pedro-sanchez-pide-a-podemos-bajar-los-decibelios-para-resolver-las-diferencias-del-gobierno--1109143040.html

Pedro Sánchez pide a Podemos "bajar los decibelios" para resolver las diferencias del Gobierno

Si bien el presidente Sánchez se manifestó "razonablemente satisfecho" con la coalición de Gobierno porque, indicó, ha permitido la extensión de los ERTE hasta el 31 de mayo, aplicar la moratoria de desahucios o más protecciones contra la violencia de género, admitió que existen tensiones a lo interno del Ejecutivo. Por esa razón pidió a Unidas Podemos "bajar los decibelios" a la hora de afrontar sus diferencias y "seguir trabajando y debatiendo".Sánchez también insistió que su "obligación" es "trabajar por la estabilidad de España y por la unidad de las fuerzas progresistas".Previamente, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, había pedido a Sánchez tomar medidas valientes porque "no nos jugamos solo el Gobierno de coalición, sino el país" y porque dentro de pocos años solo existirán dos escenarios posibles, vaticinó. El PSOE y Unidas Podemos han tenido diferencias marcadas durante el año de Gobierno de coalición. Las tensiones se han sentido durante las discusiones sobre la llamada Ley Trans, la libertad de expresión, la monarquía, la reforma de la ley de pensiones y la regulación de los precios del alquiler, que para Unidas Podemos es una "línea roja". Recientemente, uno de los diputados de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, resaltaba que aceptaron formar parte del Gobierno de coalición "porque había un compromiso escrito" para mejorar la vida de la gente. "Si un Gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, no sirve para mejorar las pensiones y no sirve para mejorar los salarios, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?", se preguntaba Pisarello.

