La Auditoria Superior mexicana recula con sus datos sobre los gastos irregulares de la 4T

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la rectificación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el costo de... 24.02.2021, Sputnik Mundo

"Pues se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan rectificado. ¡Imagínense! Estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto 75% más", afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados 871 auditorías al gasto federal del 2019 y detectó que fueron utilizados de forma irregular 67.498 millones de pesos (3.263 millones de dólares). En particular, la Auditoría detectó, entre otro, que la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, costó, al menos, 331.996 millones de pesos (16.052 millones de dólares), lo que es un 232% más de lo estimado por el Gobierno federal. Así, el 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó que la cancelación de esta obra constará al país 100.000 millones de pesos (4.835 millones de dólares).El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el reporte, prometió que el Gobierno presentara sus propios datos al respecto así como insistió a la ASF que aclarara los suyos."Exageran, y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación porque le están dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas", comentó el mandatario en su rueda de prensa matutina del 22 de febrero.Después de los señalamientos de López Obrador, la AFS se retractó e indicó que hubo un error metodológico en el cálculo de dicha suspensión.El organismo también dio a conocer que se detectó que el monto es "menor a lo estimado" por una deficiencia en la metodología."Se informa preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida", detalló la ASF.El secretario de Haciendade México, Arturo Herrera, también comentó el tema y señaló "errores básicos de contabilidad financiera" en los cálculos de la Auditoría. El funcionario aseguró que cuando menos 75% del costo de cancelación del NAIM reportado por el organismo es erróneo.

