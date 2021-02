¿Alberto Fernández candidato al Premio Nobel de la Paz?

https://mundo.sputniknews.com/20210224/alberto-fernandez-candidato-al-premio-nobel-de-la-paz-1109124604.html

Tras el planteo de la candidatura del presidente argentino al Premio Nobel de la Paz, con motivo de su "valentía por salvarle la vida a Evo Morales" tras el... 24.02.2021, Sputnik Mundo

Con motivo del ofrecimiento de asilo por parte del presidente argentino, Alberto Fernández, al exmandatario boliviano Evo Morales, un grupo de parlamentarios bolivianos propusieron la candidatura de Alberto Fernández al Premio Nobel de la Paz. Tras ello, el Comité Nobel Noruego aceptó la propuesta realizada por los legisladores, quienes destacaron la gestión del presidente argentino tras el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019.Al respecto, "esta propuesta tiene su fundamento en que el presidente argentino le salvó la vida al exmandatario boliviano Evo Morales, en las semanas más complicadas de la historia boliviana", apuntó uno de los legisladores que promovieron la propuesta. Asimismo, "el presidente Alberto Fernández ha tenido la valentía de denunciar la constante violación de Derechos Humanos durante el Gobierno de facto de aquellos que entraron por la fuerza al poder", aseveró Arispe. El Gobierno de Arce busca resarcir a las víctimas del Gobierno de factoA su vez, "a esta iniciativa se han sumado los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, Fredy Mamani y Andrónicos Rodríguez, respectivamente", indicó. En lo concerniente a los primeros meses de gestión del Gobierno de Arce, "en estos momentos recuperamos la democracia, pero todavía falta restablecer las garantías constitucionales en nuestro país, ya que el Gobierno actual está buscando resarcimiento y ayuda a las víctimas producto de la represión del Gobierno de facto", concluyó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador argentino Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre los asuntos de seguridad en Oriente Medio. Se establece un acuerdo temporal entre Irán y el Organismo Internacional de Energía AtómicaSegún anunciaron el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Agencia de Energía Atómica de Irán, este país continuará cumpliendo el acuerdo de salvaguardias con el Organismo, luego de que limite el 23 de febrero las verificaciones ampliadas de la organización internacional en su territorio. Al respecto, "este es un paso positivo para las negociaciones, que se han truncado desde las sanciones del Gobierno de Trump, pero no quiere decir que esté todo terminado", aseveró. Con respecto a la implicancia internacional, "evidentemente es de enorme impacto, ya que se vuelve a una senda diplomática, lo cual va a repercutir para un avance en el proceso de pacificación de la convulsionada región de Medio Oriente", indicó. Asimismo, "la administración de Biden sostendrá su contrapartida de no negociar con Irán, sostuvo. En cuanto a los pasos a seguir, "Biden tendrá una postura muy distinta a la de Trump, pero en lo estratégico no habrá grandes diferencias", concluyó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló de las implicaciones del paradigma de la bioeconomía en la gobernanza internacional.Película sobre la Guerra de las Malvinas En el cierre cultural, estuvimos en contacto con el director de cine Lucas Gallo, con quien dialogamos sobre la película argentino-brasileña 1982, en la que para su realización utilizó segmentos televisivos de la época, para mostrar la manipulación de la realidad por parte de los medios de comunicación durante la dictadura argentina.GPS Internacional se emite martes, jueves y viernes por M24 de Montevideo y sábados y domingos por Radio Illimani Red Patria Nueva en Bolivia.

