España se asienta fuera de la zona de riesgo extremo por coronavirus

España se asienta fuera de la zona de riesgo extremo por coronavirus

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — España comunicó por segundo día consecutivo una incidencia acumulada de COVID-19 inferior a los 250 casos por cada 100.000... 24.02.2021, Sputnik Mundo

Los contagios diarios también confirman la tendencia rápidamente descendente del COVID-19, situándose en 9.212 en la última jornada, cuando a finales de enero superaron los 40.000, según datos de este 24 de febrero del Ministerio de Sanidad.Sin embargo, los fallecimientos —389 en la última jornada— no consiguen descender del entorno de los 400 diarios en todo el mes de febrero, cuando las autoridades españolas advirtieron de que se notarían en este apartado los efectos de la tercera ola de la enfermedad."En España hasta el momento se han notificado un total de 3.170.644 casos confirmados de COVID-19 y 68.468 fallecidos", añade el informe diario del Ministerio de Sanidad.Sobre la presión hospitalaria por los enfermos de COVID-19, una de las principales preocupaciones de las autoridades españolas en las últimas semanas, los índices se sitúan ya en niveles de menor ocupación.Ya no queda ningún territorio español por encima del 50% de ocupación por enfermos de coronavirus en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuando fueron varias comunidades a lo largo de enero y febrero las que incluso rondaron el 60%.La media nacional en este apartado se sitúa en el 30,55% y el caso con mayor presión sobre su sistema sanitario es el de la Comunidad de Madrid, con un 44,75%.Respecto al ritmo del plan de vacunación, se incrementaron en algo más de 100.000 las dosis administradas respecto a la jornada anterior y alcanzaron las 3.284.675.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados que su Ejecutivo espera "cuadruplicar" en el segundo cuatrimestre de este año la llegada de las dosis, aunque no especificó ninguna cifra concreta.Sánchez reiteró además el compromiso de su Gobierno de vacunar para finales de verano al 70% de la población española, lo que supone unos 33 millones de personas; y aseguró que los problemas de suministro que hacen que en la actualidad solo se pueda vacunar a medio millón de personas por semana "se van a solucionar en breve".

