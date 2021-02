https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109171140.html

La Policía de Cataluña, cuestionada de nuevo por disturbios que sacuden Barcelona

El encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél desencadenó una ola de protestas que devolvió barricadas, enfrentamientos, destrozos y saqueos a las calles de la capital catalana.Ante una situación que comparan con los disturbios de otoño de 2019, por la sentencia contra políticos independentistas, los Mossos denuncian una desprotección del cuerpo frente a grupos organizados y violentos, así como una politización de sus actuaciones."Nosotros lo que intentamos es restablecer el orden. No somos el problema, sino que salimos a partir de un problema que solo tiene solución en la política", asegura en una entrevista con Sputnik la portavoz del sindicato mayoritario SAP-FEPOL, Imma Viudes.Años de controversiaLa actuación de la Policía de Cataluña lleva años en el centro de la polémica, tanto desde esferas políticas como por parte de la sociedad, pasando incluso por los tribunales.El mayor de Mossos, Josep Lluís Trapero, se reincorporó al cuerpo recientemente, después de estar sujeto a una investigación de la Audiencia Nacional de España por el papel del cuerpo en el referéndum ilegal de independencia de 2017.Los agentes catalanes fueron acusados de pasividad, mientras los cuerpos de seguridad del Estado realizaban duras cargas contra la gente que iba a votar, y Trapero fue apartado de la máxima posición hasta su absolución en octubre de 2020.La imagen del cuerpo autonómico siguió deteriorándose a medida que se prolongó la tensión política en Cataluña en los años sucesivos, con el punto álgido en las protestas de 2019 que dejaron cientos de heridos y cerca de 200 detenidos.Fue entonces cuando pasaron de recibir acusaciones de inacción a ser señalados por una supuesta desproporcionalidad.La crisis se extiende a la actualidad, cuando en medio de las recientes protestas por el arresto de Hasél el 16 de febrero, el consejero de Interior de Cataluña, Miquel Sàmper, planteó públicamente una "revisión urgente" del modelo de la Policía catalana.Lo hizo después de que una manifestante perdiera un ojo por el impacto de un proyectil de foam en una de las noches de altercados.Declaraciones más duras protagonizó un dirigente de la independentista Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Carles Riera, que acusó a los Mossos de "un clima de violencia innecesario".Los altercados comenzaron apenas dos días después de las elecciones en Cataluña, y la respuesta policial pasó a situarse en medio de las negociaciones entre los partidos independentistas para formar Gobierno.Viudes lamenta que el debate sobre la violencia en las calles "se haya desviado muy rápidamente hacia la actuación policial" en vez de centrarse en el origen de los incidentes, con un balance de más de 100 detenidos.Grupos violentos, organizados y anti-PolicíaLos altercados de la pasada semana en Barcelona y otras ciudades de Cataluña se relacionan con los graves disturbios de 2019 y escenas similares en protestas relacionadas con las medidas por el COVID-19 en octubre de 2020.En todos estos incidentes se observa "un patrón muy similar", constata Viudes, en el que "se inician acciones violentas que terminan en un caos de saqueos y anarquía total".La Policía catalana tiene plenamente identificados a los grupos que organizan estas acciones, que tienen en común un fuerte elemento antisistema y anti-Policía.Pone como ejemplo cuando dos días atrás un grupo de manifestantes arrojó piedras a un vehículo que transportaba a una víctima de abuso sexual, solo porque llevaba el logo de la Guardia Urbana de Barcelona.Además de los organizadores de estas protestas, hay otras personas que se unen espontáneamente y terminan protagonizando escenas como los saqueos y destrozos que afectaron al céntrico Paseo de Gracia de Barcelona.Los comerciantes de esta emblemática avenida contaron unos 75 comercios afectados, robos en una docena de tiendas y desperfectos por valor de 750.000 euros.En rueda de prensa esta semana, la portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, habló de un modus operandi que recuerda a previos altercados en Barcelona basado en "graves agresiones" a los agentes.También desligó los hechos del malestar social y la defensa de la libertad de expresión, mientras que el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, también condenó los disturbios aunque con menor contundencia.Piden medidas efectivasUna de las principales reclamaciones de los sindicatos es la disposición de herramientas que permitan actuar a distancia de los manifestantes."Si algo nos están diciendo estos días es que se está repitiendo lo que pasó en los altercados de 2019, cuando los compañeros no tenían medios para distanciarnos de la masa violenta", dice Viudes.Las balas de foam son el principal elemento que utilizan las unidades antidisturbios, en sustitución de las de goma que se emplearon hasta 2014, aunque su uso sigue siendo fuertemente cuestionado.Desde Mossos recuerdan que es una herramienta que "aprobó el Parlamento [de Cataluña]" y dicen estar "dispuestos a abrir un debate" sobre posibles alternativas siempre que vayan acompañadas de seguridad jurídica para los agentes.Desde el cuerpo exigen un "debate honesto" en cuanto a los medios policiales, para que en situaciones de caos como las de los últimos días los agentes "puedan trabajar tranquilos" dentro de la praxis adecuada.Tras una semana de disturbios, las protestas por Pablo Hasél bajaron de intensidad pero los Mossos no descartan que vuelvan a producirse escenarios similares en un futuro no tan lejano.“Es un escenario incierto ahora mismo, pero evidentemente nos preocupa que este patrón vuelva a repetirse y cómo afrontaremos el próximo ciclo de violencia en Barcelona y Cataluña”, concluye Viudes.

pablo hasél, protestas, violencia, los mossos d'esquadra, disturbios